NHK連続テレビ小説『アンパン』第21週第105話（8月22日金曜放送予定）のストーリーについて、朝ドラ考察系YouTuber・トケルさんが自身の動画で展開された考察を語った。トケルさんは今回、同作に登場する『たかし』が“アンパンマン”を初めて描く過程や、その原型キャラクターが実は「今の我々が知っているアンパンマンではなく、驚くべき姿をしているヒーロー」であったことについて独自の視点で解説した。



動画ではまず、たかしがドラマ内でテレビ脚本の執筆依頼を受け、漫画を描くことへの迷いや葛藤を描きつつ、妻・のぶとのすれ違いや別居の展開も振り返る。「最近のたかしはおかしい」というのぶの心配や、山へ登ることで自らの過去と向き合うのぶの心理を丁寧に紹介。「ノブが山頂で、手のひらを太陽にかざして、たかしのことを思う」印象的なシーンへの考察や、“たかし”の名前の由来エピソードにも触れられた。



最大の注目シーンは、たかしが久しぶりに取り出した紙と鉛筆で夢中になって描いた“アンパンを配る太ったおじさん”というキャラクター。トケルさんは「これ、実はアンパンマンの原型となる、非常に重要なキャラクターなんです」と明言。現代のアンパンマンは顔がアンパンのヒーローだが、「最初期の作品では、実は太った人間の姿をしたおじさんだった」と解説し、柳瀬たかしさん自身も後年これを“アンパンを配るおじさん”と語っていたことを紹介した。



さらに、「柳瀬たかしさんの戦争体験から生まれた、本当の正義とは何か、という問いかけが、この初期のキャラクターには込められていたんだと思います」とし、「お腹を空かせた人々に、焼きたてのアンパンを配る優しいおじさん」という原点が、現代のアンパンマンと大きく違っていたことに改めて注目した。



ラストは「顔がアンパンというアイデアがどう浮かんでくるのか、気になりますね。顔がアンパンになるのは、まだもう少し先のようですね」と今後の展開への期待と考察で締めくくった。視聴者には「この動画のコメント欄に感想を書き込んで、みんなで気持ちを共有しましょう」と呼びかけている。