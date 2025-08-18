±Ç²è¡Ö·î3ËÜ¡×¤·¤«´Ñ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ°²è¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¡ÈÀÖ»ú¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤!?¡ÖNetflix890±ß¡×¡ÖPrime Video600±ß¡×¤ÎÂ»±×¥é¥¤¥ó¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Netflix¤äAmazon Prime Video¤Ê¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸µ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë²ñ°÷¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Netflix¤äPrime Video¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¹­¹ð¤Ä¤­¥×¥é¥ó¤Ç·î³Û890±ß¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊNetflix¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î²ñ°÷¿ô¤¬1000ËüÀ¤ÂÓ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¼ê·Ú¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÁ¶â¤À¤±Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯Èè¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ëÄ°¤¹¤ì¤Ð¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¸µ¤Ï¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£TSUTAYA¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ä¡¢¸«ÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¶â³Û°Ê³°¤Î²ÁÃÍ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÍî¤È¤··ê¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ï¡Ö±Ç²è3ËÜ¡×

Netflix¤Î¹­¹ð¤Ä¤­¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤Ï¡¢·î³Û890±ß¡¢Amazon¤ÎPrime Video¤Ï·î³Û600±ß¡£¤³¤ì¤Ç¥µー¥Ó¥¹Æâ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤¬¸«ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎÁ¶â¤òTSUTAYA¤Ê¤É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿·ºîDVD¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó400±ß¡Ê1Çñ2Æü¤Î¾ì¹ç¡Ë¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç±Ç²è¤ò3ËÜ´Ñ¤ì¤Ð¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó200±ß～300±ßÄøÅÙ±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤è¤ê¤â³ä°Â¤Ç¤¹¡£2ËÜ¤·¤«´Ñ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó300±ß～450±ß¤È¤ªÆÀ´¶¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤ò1ËÜ¤·¤«´Ñ¤Ê¤¤·î¤ÏÂ»¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
TSUTAYA¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç³Î¼Â¤ËÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢·î¤ËºÇÄã¤Ç¤â3ËÜ°Ê¾å¤Ï´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1½µ´Ö¤Ë1ËÜ¤Î¥Úー¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ìÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
 

¸«ÊüÂê¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö²Á³Ê¡×¤è¤ê¡Ö¼«Í³ÅÙ¡×

¤¿¤À¤·¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ÏÃ±½ã¤Ê¶â³ÛÈæ³Ó¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤ÏÊÖµÑ´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«ÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¥¤­¤Ê»þ´Ö¤Ë¡¢¹¥¤­¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¹¥¤­¤Ê¤À¤±´Ñ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤­¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸«ÊüÂê¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¡×¤ä¡ÖÀÎ¤ÎÌ¾ºî¡×¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¼ê¤¬¿­¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÂ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤È¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
±Ç²è´Û¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ººÆÀ¸¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤â¡¢¸«ÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂç¤­¤ÊÍøÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 

¡Ö´Ñ¤Ê¤­¤ãÂ»¡×¤Î¿´Íý¤ËÍ×Ãí°Õ

¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸«ÊüÂê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÍî¤È¤··ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´Ñ¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤­¡¢ËÜÍè¤Ï´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤ÇµÁÌ³Åª¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È»ëÄ°Èè¤ì¡É¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·î¡¹¤ÎÃ±²Á¤¬¾¯³Û¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯·ÀÌó¤Ï¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²òÌó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Æ¥º¥ë¥º¥ë·ÑÂ³¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äê´üÅª¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤«¡©¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢¸­¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯ÍøÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
 

¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¸°¤ÏÀ¸³è¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«

¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤¢¤ì¤Ð·î¤Ë3ËÜ°Ê¾å´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎÌ¤ä²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
·î¤Ë1ËÜ¤·¤«´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´Ñ¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç´Ñ¤¿¤¤±Ç²è¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸³è¤¬Ë­¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸³è¤òË­¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò¸­¤¯³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー