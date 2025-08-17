地区再開発の影響でポリスミュージアム閉館へ

警視庁は2025年8月12日、東京都中央区にあるポリスミュージアム（警察博物館）を閉館すると発表しました。

これはポリスミュージアムが所在する京橋三丁目東地区の再開発に伴う措置で、同地では9月15日（月曜・祝日）が最終日になります。また、閉館に伴い、8月19日（火曜）から9月15日（月曜・祝日）まで同館6階イベントホールにおいて、「警察博物館の歴史展」を行います。

警察博物館は地下鉄銀座線の京橋駅付近、中央通りと高架のKK線が交わる箇所にあります。この博物館を含む一帯に、地下4階・地上35階建ての再開発ビルが建設され、緑道化されたKK線の上部空間「トーキョースカイコリドー」と直結します。

京橋三丁目東地区の再開発ビルは2025年度着工、2029年度竣工予定。スカイコリドーの一部区間も同時竣工が目指されています。なお、スカイコリドーの事業着手は2027年を目指すとしています。

なお、警視庁によると2026年春に、品川区西五反田7丁目に所在するTOCビルにおいて、ポリスミュージアムを再開する計画とのことです。