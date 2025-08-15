¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¡Û¤ß¤ó¤ÊÆ°Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¢ö Ãå¤°¤ë¤ß¥Ý¥ó¥Á¥ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬Æ°Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¢ö¡¡¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡ù²Ä°¦¤¤Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡×¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥°¥Ã¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î15Æü¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
º£²ó¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç ¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¿¤Á¤¬Æ°Êª¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥Ý¥ó¥Á¥ç¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥¯¥í¥ß¡¦¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¦¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¦¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¦¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡¦¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¦¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡¦¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¤Î10¼ïÎà¡£
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ïµí¡¢¥¯¥í¥ß¤ÏÍÓ¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ï¥³¥¢¥é¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Ï¥¥ê¥ó¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¿¤Á¤Ï²Ä°¦¤µÇÜÁý¡£
¤É¤Î¥¥ã¥é¤¬¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¢ö
¡ù²Ä°¦¤¤Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡×¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥°¥Ã¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î15Æü¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
º£²ó¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç ¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¿¤Á¤¬Æ°Êª¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥Ý¥ó¥Á¥ç¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ïµí¡¢¥¯¥í¥ß¤ÏÍÓ¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ï¥³¥¢¥é¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Ï¥¥ê¥ó¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¿¤Á¤Ï²Ä°¦¤µÇÜÁý¡£
¤É¤Î¥¥ã¥é¤¬¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¢ö