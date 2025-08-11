2025年8月10日、元モーニング娘。の辻希美が自身のYouTubeチャンネルを更新。子どもたちと外食をする様子を公開した。

辻は、今年の3月3日にYouTubeで第5子の妊娠を発表。4月18日には性別が女の子であることを公表した。そして8月9日、自身のインスタグラムで無事出産したことを報告した。

今回の動画で辻がやってきたのはシュラスコ専門店『バルバッコア』。動画は出産前に撮ったもので、「産む前に絶対来たい」と思っていたことを明かした。そして今回は長男の青空（せいあ）、次男の昊空（そら）と一緒に来たようだ。

まずはサラダから取りに行くことに。辻は「美味しそー！」と、初めての『バルバッコア』に興奮しているようだ。そしてついにお肉が運ばれてくる。最初に来たのは、チキンとソーセージだ。子どもたちは「すご！」「やば、美味そう」と大興奮。辻も「いままで食べた鶏のなかで一番美味しい」と絶賛した。その後も、肩ロースやイチボ、サーロインなどさまざまなお肉を堪能し、デザートまで楽しんだ。記念に写真も撮り、辻は「めっちゃいい写真じゃん」と大満足。「いい時間」と振り返って動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「可愛い」「楽しそう」「いい時間」といった声が集まった。

（文＝向原康太）