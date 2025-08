「AI」×「お絵描き」×「ノベル」という新たなゲーム性を表現した新作ゲーム『愛よさらば(A FAREWELL TO AI)』の無料版配信が8月8日に決定した。iOS(iPhone/iPad推奨)向け作品で、AppStoreで予約が可能になっている。

本作はインディーゲームイベント「BitSummit the 13th Summer of Yokai」において「メディアハイライトアワード ガジェット通信賞」を受賞したタイトルで、今後のプロジェクト存続をかけて「Campfire」でのクラウドファンディングも実施している。

AIと絵師をテーマにゲーム史に切り込む! 『愛よさらば』

『愛よさらば』は、「AI」、「お絵描き」、「ノベル」という3つの要素を組み合わせた、これまでになかったタイプのゲームだ。AIによって統治され、絵を描くことが禁じられた世界が舞台とし、絵を描くことでAIと絵師をテーマとするゲーム史へ切り込んだストーリーが進んでいく。

プレイヤーは、世界を統べる統治AIへと反旗を翻したAIとともに、絵を描くことで統治AIに立ち向かう。描いた絵の「絵ゴコロ」を、独自AIが判定することで、ストーリー的なミステリーだけでなく、絵を描く喜びが味わえるタイトルになっているとのこと。

今回配信される無料版は、「メディアハイライトアワード ガジェット通信賞」受賞バージョンをベースにクオリティアップしたもので、アプリ内で広告表示が行われるものになっている。広告表示はゲーム内で使用しているAIテック代捻出のため。同作のようにAI機能をタイトル内へ組み込んでいる場合、AI利用料が発生する場合があるので、恐らくこのための広告表示なのだろう。

また、ゲームの開発プロジェクトを継続するためには開発費が必要不可欠。だからこそ、同作もCampfireでクラウドファンディングを実施している。同作に興味がある人はまず無料版をプレイし、さらに興味を持ったなら是非Campfireページもチェックしてほしい。

愛よさらば(A FAREWELL TO AI) on the App Store:

https://apps.apple.com/app/a-farewell-to-ai/id6747958088

