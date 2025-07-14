¡Ô1Æü5¿©¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¡Õ¤è¤¦¤«¤ó1ËÜ¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿Ðñ²°ºê¾Ê¸ã Â¿Ë»¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎ¤¬¿ª¤Þ¤ì¤¿Ëö¤Î·èÃÇ¡Ö20¥¥í¸ºÎÌ¤·¡×
ÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤âÌô¤ò°û¤á¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ËÜµ¤¤ÇÀ¸³è²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¿Í¤â¡£¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¿©À¸³è¤ä¹ÔÆ°¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯°Ê³°¤ËËÜµ¤¤ÎÅüÇ¢ÉÂÂÐºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ºÎÌÁ°¤Ï80¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤ÊÐñ²°ºê¤µ¤ó ¤Û¤«¡Ê6ËçÌÜ/Á´15Ëç¡Ë
Ë»¤·¤µ¤ÎÈ¿Æ°¤ÇË½°ûË½¿©¡Ö¤è¤¦¤«¤ó1ËÜ¤ò¥Ú¥í¥ê¡×
¨¡¨¡ 66ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â²ÚÆ»²È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢¸ÄÅ¸¤ä²Ö¶µ¼¼¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÐñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿Ðñ²°ºê¤µ¤ó¤¬¡Ö2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2003Ç¯¡£40ÂåÈ¾¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë»é¤Î¤Î¤Ã¤¿»þ´ü¡£ºÇ½é¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§¤È¤Ë¤«¤¯¿ÈÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Î¤É¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥¤¤¤Æ¡¢¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤ÉÂ±¡¤Ç·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1c¤Î¿ôÃÍ¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¡Ö2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ìÅü¤ò²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯ÉÂµ¤¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¤È¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Åö»þ¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§²ÚÆ»²È¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ç¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£Ë»¤·¤µ¤ËÈæÎã¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤äË½°ûË½¿©¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤Ï1Æü5¿©¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¡¢15»þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¤è¤¦¤«¤ó¤ò1ËÜ¤Þ¤ë¤´¤È¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥±ー¥¤ò¥Ûー¥ë¤Ç¤¿¤¤¤é¤²¤ë¤³¤È¤â¡£¥Ôー¥¯»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï80¥¥í¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Éã¤âÅüÇ¢ÉÂ¤Ç59ºÐ¤Î¤È¤¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°äÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¿©¤Ù¤¹¤®¤äÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢È¯¾É¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Åö»þ¤ÏÉÂµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤¤¤Þ¤Û¤É¼ê·Ú¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Í½È÷ÃÎ¼±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡£ÌµÃÎ¤æ¤¨¤ÎÌýÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ °å»Õ¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§¿ôÃÍ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ê¤é¿©»öÀ©¸Â¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·20¥¥í¸º¡Ö²ñ¿©¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ªÃÇ¤ê¡×
¨¡¨¡ ¿©½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸À¤¦¤Ï°×¤¯¹Ô¤¦¤ÏÆñ¤·¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§¤Þ¤º¡¢¥«¥í¥êー·×»»¤òÅ°Äì¤·¡¢³°¿©¤äÌë¿©¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¶Ø»ß¡£¤ª¤ä¤Ä¤Î¥±ー¥¤ä¤è¤¦¤«¤ó¤âÀä¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢±öÊ¬¤ä»éÊ¬¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤Ï¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤ë¡£Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Óー¥ë¤ä¥³ー¥é¤â»ß¤á¤Æ¡¢¹ÈÃã¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤Ç20¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤ì¤Þ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¤ªÍÎÉþ¤¬¡¢Á´Éô¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¿©¤Ê¤É¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ª¼ò¤â°û¤Þ¤º¤ËºÑ¤à¤·¡¢¥à¥ê¤Ë¤Ä¤¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ µÕ¤Ë¡¢¤ªÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡©
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§¤¤¤Þ¤À¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¯¤Æ²ñ¿©¤¹¤ë»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Ö¶µ¼¼¤Î»ØÆ³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¸ÄÅ¸¤Î½àÈ÷¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯Í¾Íµ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²ñ¿©¤Î¤ªÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¸ý¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤Û¤«¤Î¤³¤È¤ËÈñ¤ä¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
°åÎÅÈñ¤ÎÍÞÀ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤¿¤¤
¨¡¨¡ À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°¤ÏÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ï»È¤ï¤º¡¢Êâ¤±¤ëµ÷Î¥¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊâ¤¯¡£¶äºÂ¤Ë¹½¤¨¤ë²Ö¶µ¼¼·ó»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¡¢¿·¶¶±Ø¤Ç¹ß¤ê¤ÆÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³ùÁÒ¤Î²È¤Ï¡¢ÉßÃÏ¤¬1000ÄÚ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸¤¤òÏ¢¤ì¤ÆÄí¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤ÏÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Á¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤äÌµÇÀÌô¤Î¿©ºà¡¢²½³ØÈîÎÁ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤â¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤òÃæ¿´¤Ë¡£¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¡¢ÆüËÜÃã¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÇÀÌô¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤ÏÊ¿»ô¤¤¤Î¤â¤Î¡£°ìÈÌÅª¤ÊÍñ¤Î2¡¢3ÇÜ¤ÏÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Ë¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó»ÔÈÎ¤Î¿©ºà¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢¼«Á³¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï´°¼£¤·¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç°ÊÁ°¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÂÎ½Å¤â20¥¥í¸º¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Äê´üÅª¤ËÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¹çÊ»¾É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¸¡ºº¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÃí¼Í¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìô¤Ï¤º¤Ã¤È°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤ä¼£ÎÅ¤ÎÍÍ»Ò¡¢¿©À¸³è¤Þ¤ÇÊñ¤ß±£¤µ¤º½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー¤ÇÅÐÃÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢·¼È¯³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¡£
Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡§ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î·Ð¸³¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©»ö¤äÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä
2003Ç¯¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¿©À¸³è¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿Ðñ²°ºê¤µ¤ó¡£¥Ôー¥¯»þ¤«¤é20¥¥í¸º¤ÎÂÎ½Å¤ò¤¤¤Þ¤â¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï³ùÁÒ¤Ë½»¤Þ¤¤¤ò°ÜÅ¾¤·¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤ÈÁÏºî³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Èø±Ñ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Ðñ²°ºê¾Ê¸ã