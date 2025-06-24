Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é²£¹Ô¡×¡Ö¼ê¼è¤ê14Ëü±ß¡×¡ÖÍµë¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡»öÌ³°÷Ï«ÁÈ¤¬²þÁ±µá¤á¡¢ÆüÊÛÏ¢¤ËÍ×Ë¾½ñÄó½Ð
Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ä²ñ·×»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯»öÌ³°÷¤¿¤Á¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤«¤é¤Ê¤ëÁ´¹ñË¡Î§´ØÏ¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¶¨µÄ²ñ¡ÊÁ´Ë¡Ï«¶¨¡Ë¤¬23Æü¸á¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆüÊÛÏ¢¡Ë¤ËÂÐ¤·ÄÂ¶â¤äÏ«Æ¯¾ò·ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Ê¤É½è¶ø²þÁ±¤òµá¤á¤¿Í×ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¡£
¤³¤ÎÆü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀõÌîÍÎÊå»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î¡È¼ÂÂÖ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤Ù¤Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¡¢¸½ºß¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î°ìÈÌ¤Î¿¦¶È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¤¿å½à¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ê¼è¤ê14Ëü±ß¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¤¡×
Á´Ë¡Ï«¶¨¤Ç¤Ï¡¢²áµî40Ç¯¶á¤¯¡¢»öÌ³°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£ÆüÊÛÏ¢¤ËÂÐ¤·¤ÆËèÇ¯»öÌ³°÷¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±¡¦¸þ¾å¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯¼ý¤¬¸º¾¯¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿»öÌ³°÷¤¬43.1¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢À¸³è¼Â´¶¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¡×¤¬49.2¡ó¡ÊºòÇ¯48.0¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²È·×¼ý»Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤â¡ÖÀÖ»ú¡¦»þ¡¹ÀÖ»ú¡¦¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¡×¤¬77.4¡ó¡ÊºòÇ¯74.0¡ó¡Ë¤È¡¢Á°Ç¯¤è¤ê°²½¡£
Êª²Á¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê14Ëü±ß¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¤¡×¡ÖÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤é¤º»Å»öÎÌ¤À¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤¼ýÆþ»ö¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÃëµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÍµÙ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡¢Á´Ë¡Ï«¶¨¤Ï¡Ö»öÌ³°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¡×¤Ø¤È´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑÉÔ°Â¡¦À¸³èÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈµÞÁý¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬7.0¡ó¡ÊºòÇ¯4.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï23.1¡ó¡ÊºòÇ¯17.2¡ó¡Ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯3·î25Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ï¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ»öÌ³°÷¤Î½÷À¤¬ÃËÀÊÛ¸î»Î¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Ìó960Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò½Ð¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÏÊÛ¸î»Î¤«¤é¡Öµ¡·ù¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¡¢µ¡·ù¤¬°¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ï«ºÒ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢Ï«´ð½ð¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÇ§Äê¡£È½·è¤Ç¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ³Î¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢ª»öÌ³°÷½÷À¤ò¤²¤ó¤³¤Ä¤Ç²¥¤ë¡¢¡Ö¹¥¤¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¹ð¤²¤ë¡ÄÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê¡¡Ìó960Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá
¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´Ë¡Ï«¶¨¤Ï¡ÖÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î»ö·ï¤ò¼õÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö»Ø¼¨¤¹¤ëºÝ¡¢ÂÎ¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¼ê¤ò¤µ¤ï¤é¤ì¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢²óÅú¼Ô¤Î8³ä°Ê¾å¤Ï½÷À¤Ç¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤ÎÁÊ¤¨¤ä¡¢À¸ÍýµÙ²Ë¼èÆÀ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤â¡×
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÄãÄÂ¶â¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢½è¶ø¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÌäÂê¤¬Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£Á´Ë¡Ï«¶¨¤Î»³Ã«ÏÂÂç¡Ê¤ä¤Þ¤¿¤Ë¡¦¤«¤º¤Ò¤í¡ËµÄÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÆâÉô¤Ç¤ÏÍ»ñ³Ê¼Ô¤Ç¤«¤Ä¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤È¡¢»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤»öÌ³°÷¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢½øÎó¤äÎÏ´Ø·¸¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾®µ¬ÌÏÎíºÙ¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î1Ì¾¡¢»öÌ³°÷1Ì¾¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÏÂè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡Ö²¿¤«¤·¤éÊýºö¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡×
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿²óÅú¤Ë¤Ï¡¢½è¶ø¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Êー¡¦¥¹¥¥ë¸þ¾å¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Á´Ë¡Ï«¶¨¤ÎÍ×ÀÁ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÆüÊÛÏ¢Â¦¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¡Öº£¸åµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÀõÌî»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖËèÇ¯Í×ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎãÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
ÆüÊÛÏ¢¤Î»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡¢»³Ã«µÄÄ¹¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¼«¼£¤Î¸¶Â§¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÆüÊÛÏ¢¤¬Ä¾ÀÜ¸Ä¡¹¤Î»öÌ³½ê¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤éÊýºö¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È²ÝÂê²ò·è¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£