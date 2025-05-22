¡Ú¤ï¤¬»Ò¤Î³ØÎÏ¥¢¥Ã¥×¡Û¤ï¤º¤«12ÅÀº¹¤ÇÅìÂçÉÔ¹ç³Ê¡Ä¡Ö¹ñ¸ì¤À¤±¡×¤ÇÍî¤Á¤¿ËÍ¤ËÉã¿Æ¤¬¤«¤±¤¿¡È°Õ³°¤¹¤®¤ë2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡É
¡Ú¹â¹»¤Ë¤â½Î¤Ë¤âÄÌ¤ï¤º¡¢´°Á´ÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¹ç³Ê¡ª¡Û¡½¡½¤·¤«¤â¡¢¼óÀÊ¹ç³Ê¤È¤ï¤º¤«3ÅÀº¹¤Î¤Û¤Ü¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡ª ¡ØÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡ª ÊÐº¹ÃÍ45¤«¤é¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¡Ö´°Á´ÆÈ³Ø¡úÊÙ¶¯Ë¡¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÅìÂç¹ç³Ê¡×¤òÀë¸À¡£¹â¹»¤Ë¤â½Î¤Ë¤âÄÌ¤ï¤º¡¢´°Á´ÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡ÄÁ´¹ñÌÏ»î¤Ï¡ÖÊÐº¹ÃÍ45¡×¡£¤½¤³¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¡Ö¹ñ¸ì¡×ÃÃ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÂçµÕÅ¾¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡É¤òÊÔ¤ß½Ð¤¹¡£ÊÙ¶¯¤ÎÂçÈ¾¤ò¡ÖÆÉ½ñ¤ËÈñ¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±³°¤ì¤ÎÀïÎ¬¤Ç¡¢Á´²ÊÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¸®ÊÂ¤ß¥¢¥Ã¥×¡ª ¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÊÌÜ¤Ï·ë¶É¡¢¹ñ¸ì¤ÎÎÏ¤¬¥â¥Î¤ò¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥¹¥Ñ¤È¥¿¥¤¥Ñ¤òÅ°Äì¤·¡¢»Í¥³¥ÞÌ¡²è¤äÎø°¦¥²¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³ØÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤«¤éÊÙ¶¯¤Ø¤Î¹çÍýÅª¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤áÊý¤Þ¤Ç¤òÅ°Äì»ØÆî¡£Ä¶¡ú¼ÂÁ©Åª¤ÊÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×Ë¡¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡ª ÊÐº¹ÃÍ45¤«¤é¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¡Ö´°Á´ÆÈ³Ø¡úÊÙ¶¯Ë¡¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔ¹ç³Ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÍâÆü¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿
¡¡ËÍ¤ÏºÇ½é¤ÎÅìÂç¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÅìÂç¤Ï¹ç³ÊÈ¯É½¤ÎÍâÆü¡¢¼õ¸³¼Ô¤ËÁ´²ÊÌÜ¤ÎÅÀ¿ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤¶¤Ã¤È¸¡Æ¤¤·¤¿ËÍ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¡×
¡¡120ÅÀËþÅÀÃæ¡¢45ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¸½ÂåÊ¸¡×¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Ï354¡¦5778ÅÀ¡£ËÍ¤Î¹ç·×ÅÀ¤Ï342¡¦5778ÅÀ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«12ÅÀ¡£¹ñ¸ì¤µ¤¨É¸½àÅª¤Ê60ÅÀ¤¯¤é¤¤¼è¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸½Ìò¹ç³Ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¹ñ¸ì¤À¤±ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¹ñ¸ì¤ÎÅÀ¿ô¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÊÙ¶¯Ë¡¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¹©É×¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹ñ¸ì¤À¤±¤Ï¤É¤¦ÊÙ¶¯¤¹¤Ù¤¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ì¤Ï¡Ö²¿¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×²ÊÌÜ
¡¡²áµî¤Î¼õ¸³ÌäÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÀÖËÜ¡×¤Ç²áµîÌä¡Ê²áµî¤ËÆþ»î¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¡Ë¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹ñ¸ì¤Ï²¿¤¬Àµ²ò¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²ÊÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÀÖËÜ¤Î¹ñ¸ì¤ÎÀµ²òÎã¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤ÅÀ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤ª¤«¤¿¤ÎÅìÂçÀ¸¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¹¡Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡ÖÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¡¢Éã¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¤¿
¡¡ËÍ¤¬¹â¹»¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤È¤¤â¡¢ºÇ½é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¥²¡¼¥à»°Ëæ¤Ç¤Û¤ÜÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤â¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬¡¢ÅìÂçÉÔ¹ç³Ê¤ÎÀ®ÀÓÆâÍÆ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆËÍ¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡A4¤Î»æ1Ëç¤Ë½õ¸À¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¡¢2¤Ä½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½õ¸À¤½¤Î¡¡§¡Ö±¿¤Ç¼õ¤«¤ë¤Ê¡×
¡¡1¤Ä¤Ï¡Ö±¿¤Ç¼õ¤«¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤òÅÒ¤±¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â±¿¤Ç¼õ¤«¤ë¤«Íî¤Á¤ë¤«¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¾¤Ë±¿¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅìÂç¤Ç³Ø¤Ö¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼õ¸³ÅöÆü¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤âÍ¾Íµ¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê³ØÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
½õ¸À¤½¤Î¢¡§¡ÖÊÙ¶¯¤ò°ìÅÙ¤ä¤á¤í¡×
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÊÙ¶¯¤ò°ìÅÙ¤ä¤á¤í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦ÊÙ¶¯¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ³ØÂ´¶È¸å3Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹Àï¤ÇÎ×¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÊÙ¶¯¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡ª ÊÐº¹ÃÍ45¤«¤é¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¡Ö´°Á´ÆÈ³Ø¡úÊÙ¶¯Ë¡¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£