¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÂç³èÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥ä¥Þ¥ë photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ïº£µ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¹ñ²¦ÇÕ¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤òÀ©¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤Ïºò²Æ¤ÎEURO2024¤òÀ©¤·¤¿FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡£17ºÐ»þÅÀ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥­¥ã¥ê¥¢¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£

¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¸«¤»¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤Ï¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎÎ°è¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£

¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤âÄ¶Áá½Ï¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥ì¥ó¡¦¥²¥ì¡¼¥í»á¤À¡£Æ±»á¤Ï18ºÐ¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ç¤â1Ç¯ÌÜ¤«¤éÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»á¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¥ä¥Þ¥ë¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£

¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMARCA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»á¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤ò¼þ°Ï¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¸ì¤ë¡£

¡Ö¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤À¡£Ã¯¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¡¢¤­¤Ã¤Á¤ê¤ÈÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÈà¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¡¢È¿¾Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ð¥ë¥µ¤ÏÈà¤ò»Ù¤¨¡¢¼é¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥é¥ß¥ó¤ÏÀµ¤·¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×

¡ÖºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥·¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥é¥ß¥ó¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥·µé¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·º£¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢Èà¤Ë°­±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ð¤Ì¤è¤¦µ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢4¡¢5Ç¯¤·¤«³èÌö¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£¥é¥ß¥ó¤Ïµ»½Ñ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡¢ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×

10Âå¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤Ï¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£¥á¥Ã¥·¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Û¤ÉÄ¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤¬É¬Í×¤À¡£