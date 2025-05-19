¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ò15Ç¯´Ö°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡¡¥á¥Ã¥·µé¤Ø¤ÎÆ»¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö4¡¢5Ç¯¤·¤«³èÌö¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡×
¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ïº£µ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¹ñ²¦ÇÕ¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤òÀ©¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤Ïºò²Æ¤ÎEURO2024¤òÀ©¤·¤¿FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡£17ºÐ»þÅÀ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£
¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¸«¤»¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤Ï¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎÎ°è¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMARCA¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»á¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤ò¼þ°Ï¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤À¡£Ã¯¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÈà¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¤À¡£Ãæ¤Ë¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¡¢È¿¾Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ð¥ë¥µ¤ÏÈà¤ò»Ù¤¨¡¢¼é¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥é¥ß¥ó¤ÏÀµ¤·¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×
¡ÖºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥·¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥é¥ß¥ó¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥·µé¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·º£¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢Èà¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ð¤Ì¤è¤¦µ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢4¡¢5Ç¯¤·¤«³èÌö¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£¥é¥ß¥ó¤Ïµ»½Ñ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡¢ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×
10Âå¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤Ï¡¢º£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£¥á¥Ã¥·¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Û¤ÉÄ¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤¬É¬Í×¤À¡£