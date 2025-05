(台北中央社)世界保健機関( WHO )の総会が19日から27日までジュネーブで開かれる。邱泰源(きゅうたいげん)衛生福利部長(保健相)は16日、同部にはいまだに招待状が届いていないとした上で、「それでも諦めず、外交部( 外務省 )と共に最後まで努力を続ける」との姿勢を示した。自身が率いる代表団は「今夜、出発する」としている。同日、外交部で記者会見を開いた。邱氏によれば、代表団は現地で各国の保健当局や 医療 団体と交流する他、理性的な行動で WHO に対し、 台湾 の2350万人の健康面での権益重視を呼びかけるという。邱氏は、各国や世界の 医療 団体が 台湾 WHO 総会参加を支持しているとし、 WHO がこれを正視し、今年の総会のテーマである「健康のための一つの世界」を実現するよう訴えた。

記者会見に出席した林佳竜(りんかりゅう)外交部長(外相)は WHO 台湾 の正式参加を要請できないままとなっているのは、1971年の国連総会で採択された国連における 中国 の代表権を巡る「 アルバニア 決議」がねじ曲げられたことや、いわゆる「一つの 中国 」問題に関わっていると言及。 台湾 の人々が直接選挙で選んだ政府こそ、 台湾 の人々を代表できると強調し、世界により大きな福祉を提供するためにも、 WHO 事務局が政治的干渉を受けることなく、 台湾 を世界の公衆衛生・防衛システムの一員として本格的に受け入れるよう呼びかけた。(温貴香/編集:荘麗玲)