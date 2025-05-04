¹â¹»À¸Æó¿Í¤Î¡ÈÉáÄÌ¡É¤òÉÁ¤¯¡Ø·¯¤È±§Ãè¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ù¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥ï¥±¡Ú2025.4.30 ½µ´ÖÌ¡²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
◼︎4·î30ÆüÉÕ¤±½µ´ÖÌ¡²è¥é¥ó¥¥ó¥°
1.Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ê107¡Ë¡¿ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û2.¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡Ê28¡Ë¡¿Â¼ÅÄ¿¿Í¥¡¿½¸±Ñ¼Ò3.¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡Ê7¡Ë¡¿ÀÄ¿§¤Þ¤í¡¦ÀÖÃÓ½¡¤Û¤«¡¿¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×4.Í¦¼Ô¤ËÁ´ÉôÃ¥¤ï¤ì¤¿²¶¤ÏÍ¦¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤È¥Ñー¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê5¡Ë¡¿µ×±ó¤Þ¤³¤È¡¦ÀÐ¤Î¤ä¤Ã¤µ¤ó¡¿KADOKAWA5.¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ê22¡Ë ～¥¯¥½¥²ー¥Ï¥ó¥¿ー¡¢¿À¥²ー¤ËÄ©¤Þ¤ó¤È¤¹～¡¿¹ÅÍüºÚ¡¦ÉÔÆóÎÃ²ð¡¿¹ÖÃÌ¼Ò6.Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ê107¡Ë¡¡·à¾ìÈÇ¥Æ¥£¥¶ー¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ¡¿ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û7.ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤ÎI LOVE YOU¡Ê5¡Ë¡¿¤Û¤·¤Î¿ð´õ¡¿½¸±Ñ¼Ò8.½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ê9¡Ë¡¿¹¾¸ý²Æ¼Â¡¿¹ÖÃÌ¼Ò9.·¯¤È±§Ãè¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ê4¡Ë¡¿Å¥¥ÎÅÄ¸¤É§¡¿¹ÖÃÌ¼Ò10.¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ê19¡Ë¡¿µ×½»ÂÀÍÛ¡¦¿ù±ºÍý»Ë¤Û¤«¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡¡4·î30ÆüÉÕ¤±¤ÎÆüÈÎÄ´¤Ù½µ´ÖÌ¡²è¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2024¡×Âç¾Þ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª!2025¡É¥ª¥È¥³ÊÔ¡É¡×1°Ì¤Î2´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃíÌÜºîÉÊ¡¢Å¥¥ÎÅÄ¸¤É§¤Ë¤è¤ë¡Ø·¯¤È±§Ãè¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¥¥ÎÅÄ¸¤É§¡Ø·¯¤È±§Ãè¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ù¤¬Âç¾Þ¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2024¡×¥ì¥Ýー¥È¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¼êºî¤ê¤Î¸¤¤Î²¾ÌÌ¤ÇÅÐÃÅ
¡¡¼þ¤ê¤Î¡ÉÉáÄÌ¡É¤¬²¿¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¯¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄü¤á¥°¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®ÎÓÂçÏÂ¤È¡¢¼êÄ¢¤Ëµ¯¾²¤«¤é¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¡¢µã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥ëー¥ë¤Ê¤É¤ò¤Ó¤Ã¤·¤ê½ñ¤¹þ¤ó¤À¡ÉÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡É¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦±§Ìî·¼²ð¤ÎÆó¿Í¤Î¹â¹»À¸¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é±§Ìî¤¬¼êÄ¢¤ò»ý¤ÄÍýÍ³¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£±§Ìî¤Ï¡ÖÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¥À¥á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±§Ãè¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤Î¼êÄ¢¤Ï¡É¥Æ¥¶ー¡É¡ÊÁ¥³°ºî¶È¤ò¹Ô¤¦±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌ¿¹Ë¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç°Õ¤ò·è¤·¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£±§Ìî¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤ÎÀ¸³è¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤¡¢±§Ìî¤â¾®ÎÓ¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤ëÍ§¿Í¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤¤³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¤ä¡Ø¥×¥é¥Í¥Æ¥¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ³Ê±§ÃèÌ¡²è¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¤½¤Î¼Â¡¢¡ÉÉáÄÌ¡É¤Ë¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿À¤³¦¤ò±§Ãè¶õ´Ö¤ËÎã¤¨¤¿¡¢ÎôÅù´¶¤ä¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤¿¾¯Ç¯Ã£¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¿ÍÍÀ¤òëð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ë¸·¤·¤¤¸½Âå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¤é¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤Ë½ç±þ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤òÇ§¤á¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ä¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¸ª¤Î²Ù¤¬¹ß¤ê¤¿¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ã¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ºË¾¤ä¾ÇÁç´¶¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¤¯¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢è«ÍÎ¤¿¤ë¤³¤Î±§Ãè¤ËÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤Ë¤âÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥åー¥¹¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù107´¬¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÌó31Ç¯¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ï32ºî¡Ê¥·¥êー¥º28ºî¡¢Áí½¸ÊÔ±Ç²è3ºî¡¢¥³¥é¥Ü±Ç²è1ºî¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÀÄ»³¤Î4ºîÌÜ¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×»Ë¾åºÇÄ¹Ï¢ºÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ëÁ°¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØYAIBA¡Ù¡ÊÁ´24´¬¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Î4·î5Æü¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤Ë¤â¡ØYAIBA¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë²ÅÄÁí»Ê¤Èµ´´ÝÌÔ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ»³¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î²øÅð¥¥Ã¥É¤â1987Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤¸¤Ã¤¯²÷ÅÍ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·³Ø´ü¤âÍî¤ÁÃå¤»Ï¤á¡¢¡ÉÎø¡É¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢Â¼ÅÄ¿¿Í¥¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡Ù28´¬¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬2°Ì¤Ë¡£¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¤òÆ¬¤«¤éÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀµÅýÇÉ³Ø±àÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦ÀÐ¿¹±©²Ö¡Ê¤¤¤·¤â¤ê ¤¦¤«¡Ë¤È¡¢Á´¤Æ¤Î½÷»Ò¤¬°ìÅÙ¤Ï¹û¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó»°±º³¦¡Ê¤ß¤¦¤é ¤«¤¤¡Ë¤ÎÊª¸ì¤À¡£ºÇ¿·´©¤Ç¤Ï»°³Ñ´Ø·¸¤ÎÙ¹¤ì¤ÎËö¡¢±©²Ö¤¬³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬...¡Ä¡£Áê¸ß¤Î·ëËö¤ÏÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡3°Ì¤Ï¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÄ¿§¤Þ¤í¡¦ÀÖÃÓ½¡¤é¤Ë¤è¤ë¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡Ù7´¬¡Ê¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¡Ë¡£Á°À¤¤Îµ²±¤ò¤â¤Ä¸ø¼ß²È»ÍÃË¤Î¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢8ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÀ¸»ºËâ½Ñ¡×¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤«¤é°ìÊÑ¤·¡¢ÊÕ¶¤ÎÂ¼¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ëーー¡£30Ç¯Í¾¤ê¤Î¼Ò²ñ·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ëÎÎÃÏºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜºî¤Î¿Íµ¤¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥é¥Ç¥¶¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä°¦¤é¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿»Ò¶¡Ã£¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡4°Ì¤Ï¡¢µ×±ó¤Þ¤³¤È¡¦ÀÐ¤Î¤ä¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÍ¦¼Ô¤ËÁ´ÉôÃ¥¤ï¤ì¤¿²¶¤ÏÍ¦¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤È¥Ñー¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù5´¬¡ÊKADOKAWA¡Ë¡£ËÁÆ¬¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡ÉÄÉÊü¥â¥Î¡É¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÅÛÎì»Ô¾ì¤ËÍ¦¼Ô¤Î¡ÉÊì¡É¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡£¾¯½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êì¿ÆÃ£¤È¤Î¥Ïー¥ì¥à¤òÃÛ¤¯°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤È¾Ð¤¤À¼¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡7°Ì¤Ï¡¢¤Û¤·¤Î¿ð´õ¤Ë¤è¤ë¡ØÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤ÎI LOVE YOU¡Ù5´¬¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£ËÜ´¬¤Ç¤ÏÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¤Î¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×È¯¸À¤È¤¤¤¦¿ÈÌå¤¨É¬¿Ü¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À±Æä¡Ê¤»¤Ê¡Ë¤ÎÌÊÃ«ÀèÇÚ¤Ø¤ÎÌÔÎõ¤ÊÊÒÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤ÏÎø°¦Ì¡²è¹¥¤¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡8°Ì¤Ï¡¢¹¾¸ý²Æ¼Â¤Ë¤è¤ë¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù9´¬¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£7·î7Æü¤«¤é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Çö¤é¾Ð¤¤¤Î¥â¥°¥é¡¿É´°ÅÅíµÝÌÚ¡Ê¤â¤°¤é¤â¤â¤æ¤¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¤Ì£¤¬°¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿¿ÌÚ·ª¸²¡Ê¤Þ¤®¤¯¤ê¤¢¤¡Ë¤ä¶Í¸¶È¬½Å»Ò¡Ê¤¤ê¤Ï¤é¤ä¤¨¤³¡Ë¤é¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤ËÀÄÇò¤¤¡ÖÅô¡×¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢ËÜºî¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨»²¹Í¡§ÆüÈÎ¡Ö½µ´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡×
¡ÊÊ¸=À¥ÀîÎ´²ê¡Ë