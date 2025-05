有史以来、人類を虜にしてきた肉。

噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。

そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在している。

今回はさまざまな日本各地にある肉の美味しいお店の中から、東京・駒込に存在する美味しいハンバーグのお店をご紹介したい。

お店の名前は「グリルK 駒込本店」。

こちらのお店、駒込駅から歩いて5分もかからない場所にあるお店。



六義園もほど近くの場所にあり、多くの人々が美味しいハンバーグを求めて、お店を訪れているため、オープンするとすぐに満席になるほどだ。

こちらのお店ではハンバーグもステーキも味わうことができるのだが、もし初めて訪れるのであれば、美味しい炭焼きハンバーグを味わってみていただきたい。サイズが大きいな、と思ってもペロッと食べることができるほど、飲み物のようなハンバーグに驚いてしまう。



ハンバーグが到着する前にスープとサラダが提供される。

たっぷりの野菜を味わえるスープに、



これまたたっぷりの新鮮野菜のサラダ、スープとサラダだけでもかなり満足度の高い味わいだ。



そして、テーブルに配された木の鍋敷に、



炭焼きの香ばしいハンバーグが提供されるのだ。



香ばしい炭焼きの香り、そして、他では味わうことができない、まろやかな旨みと優しい甘みを味わえるハンバーグは、こちらのお店でしか味わえない、そんなヤミツキになる味わいだ。



そのまろやかな旨みと優しい甘みは、こちらのお店の美味しさのこだわりにある。そしてそのこだわりの結果たどり着いた隠し味を、すべてホームページに公開しているのだ。そんな店主の心意気も感じることができるハンバーグは、多くの人々を約20年にわたって魅了し続けているのだ。

そんなこだわりの味わいは、そのまま味わっても、ジューシーで旨みたっぷりながら、炭焼きの香ばしさが広がる、絶品の味わいだ。



もちろん、注文時に7種類のソースから選択できる特製のソースにつけても、素晴らしい味わいを堪能できるし、



もちろんライスとの相性も抜群だ。



このお店でしか味わえない、まろやかで優しいハンバーグ。もし駒込を訪れることがあるのであれば、1度そのこだわりの味わいを堪能してみてはいかがだろうか?

<お店の情報>

お店 グリルK 駒込本店(グリルケー)

住所 東京都豊島区駒込1-2-6

営業時間 11:30 - 14:30 / 18:00 - 20:30

The post 他では味わえないまろやかで美味しいボリューム満点の炭火焼きハンバーグ / 東京都豊島区駒込の「グリルK 駒込本店」 first appeared on GOTRIP!.