µì¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¯¡ÖCB400FOUR¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡© ¥Û¥ó¥À¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤ò´¶¤¸¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Ø¡Ö ½Â¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö´ñÎï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ÚCB400FOUR¡ÛÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥ì¡¼¥µ¡¼ °¦¼Ö¾Ò²ðº×2025¡Ù¤È¤¤¤¦¤ê¤¢¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
µì¼Ö¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÀ¤³¦¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ ËÜÆ°²è¤ÏÌ«ÍÍ¼çºÅ¤Î°¦¼Ö¾Ò²ðº×2025¤Î»²²ÃºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¼çºÅ¤ÎÌ«ÍÍ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤µ¡²ñ¤òÄº¤´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼ÖºÜÆ°²è¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ê¤¢¤µ¤ó¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Á¤é¤Ï3·î7Æü¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼çºÅ¤·¤¿Æ°²èÅê¹Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø°¦¼Ö¾Ò²ðº×2025¡Ù¤Î»²²ÃÆ°²è¤Ç¤¹¡£
¡¡¸°¤òº¹¤·¹þ¤ß¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼ï¥é¥¤¥È¤¬ÅÀ¤¡¢²¹ÅÙ¤Ê¤É¤Î¿ô»ú¤¬¥Ð¥Ð¥Ð¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ê¤¢¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖDREAM CB400FOUR¡×¡£
¡¡CB400FOUR¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾å²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥É¥«¥Ã¤È¾è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¤ÊÁõ¾þ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿»þÂå¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä·é¤¤¤Þ¤Ç¤Ëµõ¾þ¤òÇÛ¤·¤¿¥¿¥ó¥¯¤äÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥È¸åÃ¼¤È¤¤¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿CB400FOUR¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê½¸¹ç¥¿¥¤¥×¤Î4into1¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ÏÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤¾¸µÁÄ¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º ¥«¥Õ¥§¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤Ç°¦¼Ö¤ò¸«¤»¹ç¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤òÌÏÊï¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥«¥Õ¥§¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢70Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¤Ë¤âÎ®¹Ô¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤íÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ê¤¢¤µ¤ó¤ÎCB400FOUR¤Ï1977Ç¯¼°¤Î408Õ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤êÆüËÜ¤Ø¤ÈÎ¤µ¢¤ê¤·¤¿¤â¤Î¡£4µ¤Åû¤Ç¤¹¤¬º£¤É¤¤ÎDOHC¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤²»¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ãÀµ¤È¤è¤¯´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÀìÌçÅ¹¤µ¤ó¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¥Þ¥Õ¥é¡¼¡£¤ê¤¢¤µ¤ó¤¬½ãÀµ¤ÈÊ¹¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢½ãÀµ¤è¤ê¼ã´³Âç¤¤¤¤«¤â¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Èæ¤Ù¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½ãÀµ¤Ç¡¢Ìý²¹·×¤äETC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥ëÉ½¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥íÉ½¼¨¤ËÊÑ¹¹ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡µì¼Ö¤Ï¥Ñ¡¼¥ÄÉÔÂ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¼Ö¼ï¤ÏÀìÌçÅ¹¤Ë¤è¤ë¥ê¥×¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉôÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Û¤ÜÌµ¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊCB400FOUR¤Î»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£»þÂå¤ÎÉ÷Ä¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¹üÀº¿À¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¤äËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¤â¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤¿¤À¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¤â¡¢¤È¼ÖºÜ±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ë¤ê¤¢¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÞ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤. ¤³¤ì°Ê¾å¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤ÏÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤ª¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î´ó¤»¤é¤ì¤¿ËÜÆ°²è¡£ÃúÇ«¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤É¤¦¤¾Æ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ°²èÅê¹Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø°¦¼Ö¾Ò²ðº×2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬100ËÜ°Ê¾å¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÂ¾¤ÎÆ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦½Â¤¤¤Ê¤¡
¡¦²»¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¤Î¤è
¡¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤
¡¦¤â¤¦¤¹¤°£µ£°ºÐ¤«
¡¦´ñÎï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢
¡¦Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡¼
¡¦¤¤¤ä¤Ï¤äÎÉ¤¤¼ñÌ£¤ò¤ª»ý¤Á¤À