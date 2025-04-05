¥Õ¥¸ÌäÂê¤ÏÃæµïÀµ¹¤Î°»ö¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ž¢ÀÜÂÔÊ¸²½Ž£Ž¢¸¥¾åÊ¸²½Ž£¤Î¿¼¤¹¤®¤ë°Ç
¢£¡ÖÀÀÜÂÔ¤Ï¤¢¤ë¡×¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î¹ðÇò
Ë¿½µ´©»ï¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¡¢¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÍ·¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤¿¡£
2024Ç¯¤Î½Õ¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¡£Èà¤Ï¡¢»ä¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂçºå¤Î·Ý¿Í¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·Ý¿Í¤ÎÍ·¤ÓÊý¤òµ»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
2025Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÃæµïÀµ¹»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬²ðºß¤·¤¿ÀÀÜÂÔµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÆ¤ÓÆ±¤¸ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½µ´©»ïÍÑ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï»ä¤Î°Õ¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÇä¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ÏÃú½Å¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥¿¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¡¢Âçºå¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¾åÊý(¤«¤ß¤¬¤¿)¢¨¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤äÊóÆ»ÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢·Ý¿Í¤È¤âÃÎ¶ø¤òÆÀ¤¿¡£
·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¬½÷¤Î»Ò¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¸åÇÚ¤Ï½÷¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Ë¡È¸¥¾å¡É¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÀèÇÚ¤ÎÏÓ¼¡Âè¡£ÀèÇÚ¤¬Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤ò¡¢ÀèÇÚ¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¸åÇÚ¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¡È¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡É¤Ê¤ó¤Æ¥·¡¼¥ó¤âÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¿´ºØ¶¶¶Ú2ÃúÌÜ·à¾ì¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥°¥ê¥³¤Î´ÇÈÄ¤ÇÍÌ¾¤ÊÄÌ¾Î¡Ö¤Ò¤Ã¤«¤±¶¶¡×¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖºòÆü¡¢¡û¡û¤ÈH¤·¤Æ¤ó¡£¾Ð¤¦¤°¤é¤¤²¼¼ê¤¯¤½¤ä¤Ã¤¿¤ï¡£¡ß¡ß¤Î¤Û¤¦¤¬Á´Á³¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤¿¡£¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·Ý¿Í¤Î°¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬ÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·Ý»ö¤Î¼§¾ì¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢Èà¤é¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¡¢¸½ºß¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÃÇºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÜÂÔ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ë¿¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¶Ú¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤¦¸½¾ì¤âÌÜ·â¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ÝÇ½³¦¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¨É®¼ÔÃí¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÌ¾¤äÈÖÁÈÌ¾¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¤ò²¾Ì¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÆÃÄê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò²þÊÑ¤·¤¿¤ê¡¢µÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òµ¤·¤¿¤¤¡×
20Í¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤¢¤ë»ö¾ð¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¤¢¤È¤â¶È³¦¤Î¼þÊÕ¤ÇÏ½(¤í¤¯)¤ò¿©(¤Ï)¤ó¤Ç¤¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ä¤¬¼ÂºÝ¤ËÌÜ·â¤·¡¢¤Þ¤¿ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¼¹ï¤Ö¤Ã¤¿ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÖÈ´¤±¤ÊÏÃ¤ä¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÉ½¤Î´é¡×¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÎ¢¤Î´é¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤â¤Ï¤äÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤òÎ¥¤ìºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤â¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤¿¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤Î»Ñ¤òµ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Å»ö
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¸«¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¼ïÎà¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿´ë²è½ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤È¡¢¤³¤ÎÏÈ¤Ç¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦Âç¶Ú¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¸å¼Ô¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£
´ë²è¤ÎÂç¶Ú¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹½À®ºî²È¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÁª¤Ó¡¢Èà¤é¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò·è¤á¡¢Í½»»¤òÃÆ¤½Ð¤·¡¢ÊÔÀ®¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â·ü°Æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Í½»»¤À¡£Í½»»¼¡Âè¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢»È¤¨¤ëµ¡ºà¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤â¤Á¤í¤óµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¾åÊý¤Ç¤Ï¡¢60Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç500Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÍ½»»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤À¤ÈÀ©Ìó¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£µ»½ÑÈñ¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³Ê¤ò²¼¤²¡¢¿Í¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢VTR¤òºï¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤ä¤ê¤¹¤®¤ì¤ÐÈÖÁÈ¤Ï°Â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï·Ð±Ä´´Éô¤Ëº¬²ó¤·¤·¤¿¤ê¡¢ÊÔÀ®Ã´Åö¤Ë¼ÒÆâÀÜÂÔ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎÏÎÌ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Í½»»³ÎÊÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡Ö¾¦ÉÊ³«È¯¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×
ÈÖÁÈÍ½»»¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¤¢¤ëÃåÁÛ¤ò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ò²ñ¼ÒÅÐµ¤·¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¡Ê²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ç¤¢¤²¤¿Íø±×¤òÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÔÀ®Éô¤Ë¥´¥Þ¤ò¤¹¤Ã¤ÆÍ½»»¤ò²ó¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤º¤È¤â¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£
·ÏÎó¶É¤Ç¤Ï¡ÖÀõÁð¶¶¥ä¥ó¥°ÍÎÉÊÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤¬¡ÖASAYAN¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È»ÖË¾¤Î»²²Ã¼Ô¤ò¤Ä¤Î¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤¬¤«¤ê¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬çåÆñ¿É¶ì(¤«¤ó¤Ê¤ó¤·¤ó¤¯)¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ÏÈà¤éÈà½÷¤é¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢CD¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ä¡ÖCHEMISTRY¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁ´ÊÔ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¶Ê¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤Ç1»þ´Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë»È¤¤¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëÏª½Ð¸ú²Ì¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£CM´¹»»¤¹¤ì¤Ð¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î»Å³Ý¤±¤ò¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ËÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤»¤Æ¤«¤é¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖASAYAN¡×¤Î¾¦ÉÊÈÇ¤À¡£
¢£µ¤Æñ¤·¤¤Âç¸æ½ê¤Ø¤Î¤ª»Ç¤¤
¥Æ¥ì¥Ó¾åÊý¾åÁØÉô¤È¸ÅËÜ¶½¶È¤È¤ÎÁêÃÌ¤Ç¡¢¥á¥¤¥óMC¤ËÂç¸æ½êÍî¸ì²È¡¦ÃìÏ»»Þ»Õ¾¢¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÏÁá¡¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ï»»Þ»Õ¾¢¤Î¤´»ØÌ¾¤Ç¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÈÓ»³°¦¤µ¤ó¤ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤É¤ª¤ê¡¢ÈÓ»³°¦¤µ¤ó¤¬¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¨¤¨¤Ç¡Á¡×¤ÈÏ»»Þ»Õ¾¢¤â¤´µ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£
»Ä¤¹¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¿Ê¹Ô¤òÊäº´¤¹¤ëÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤À¡£Âçºå¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÀ©ºîÈñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¤Î·Ý¿Í¤«¤é¿ôÌ¾¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ï»»Þ»Õ¾¢¤Û¤É¤ÎÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ç°ìÊýÅª¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
°Õ¸«¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ë¡¢¸ÅËÜ¶½¶È¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Î³Ú²°¤Ë»Õ¾¢¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÏÏ»»Þ»Õ¾¢¤È½éÂÐÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ã¤Æü¤ÎÌÀÀÐ²È¤¤¤ï¤·¤¬Ï»»Þ»Õ¾¢¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿ÏÃ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ý¿Í¤«¤é¤âÏ»»Þ»Õ¾¢¤Îµ¤Æñ¤·¤µ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é³Ú²°¤ËÆþ¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ç·È¤¨¤Æ¤¤¿¸õÊä¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤Æ¤ß¤ë¡£
¡ÖÃËÀ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢»Õ¾¢¤ÈÆ±Ìç¤ÎÂç»Þ¤µ¤ó¤ò¸õÊä¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Ï»»Þ»Õ¾¢¤ÏÌÜ¤â¹ç¤ï¤µ¤º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·´Ö¤¬¶õ¤¯¡£
¡Ö¤ª¡Á¤¤¡¢¤ªÃã¤òÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×
¤³¤Á¤é¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢Äï»Ò¤Ë¤½¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¼¡¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤ÎÂçÊ¿¥í¥¯¥í¡¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢È¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Äï»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£
¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¤¤Ê¡£³Ú²°¤Î¥É¥¢³«¤±¤Æ¤¯¤ì¡×
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼¡¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡Ö¿·´î·à¤Î´äÅÄÀ¶·¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤µ¤¤Û¤ÉÄï»Ò¤¬Þ»¤ì¤¿¤ªÃã¤Ë¾¯¤·¤À¤±¸ý¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö±©¿¥¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡©¡×¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤³¤Á¤é¤¬»ý»²¤·¤¿¸õÊä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£Âç¸æ½ê¤Î¡ÖÄá¤Î°ìÀ¼¡×
¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢Æß´¶¤Ê»ä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤¤¤¯¤éÄó°Æ¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤À¤È»¡¤¹¤ë¡£
¡Ö»Õ¾¢¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
º£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾Ù£¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ê¡¢±ó»Þ¤¯¤ó¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×
ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¨Åú¡£
Ãì±ó»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÂå¤ÎÊ¬»Þ»Õ¾¢¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢Ï»»Þ»Õ¾¢¤È¤Ï·»ÄïÄï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£»Õ¾¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿Ã¯¤è¤ê¤âµ¤³Ú¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë´ÖÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢±ó»Þ¤µ¤ó¤ÈÏ»»Þ»Õ¾¢¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢±ó»Þ¤µ¤ó¤¬·»Äï»Ò¤ÎÏ»»Þ»Õ¾¢¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¤¹¤®¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤¤¤æ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£±ó»Þ¤µ¤ó¤È¤Ï°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í¥¤·¤¯Í·¤Ó¹¥¤¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¥Á¥é¥Ã¤ÈÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤âº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÏ»»Þ»Õ¾¢¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«í´í°¤·¤ÆÍÉ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤ä¤í¡©¡×Ï»»Þ»Õ¾¢¤¬Ç°²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¡¢µ¡Àè¤òÀ©¤µ¤ì¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾µÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
½éÂÐÌÌ¤ÎÏ»»Þ»Õ¾¢¤Î°Õ¸þ¤ËµÕ¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¡ÈÄá¤Î°ìÀ¼¡É¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú²°¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤¿¾®¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÉÔÌÓ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¢£¥¬¥é¥¬¥é¤ÈÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ´ë²è
ÈÖÁÈ¤Î³µÍ×¤È¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ·«¤ê¤â·è¤Þ¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¡Ä¡Ä¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢½é²ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÏ»»Þ»Õ¾¢¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌ·¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ã¤Ý¤¯¡¢ËÍ¤¬¥Å¥é¤òÈï¤ë¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×
ÀÊ¤ËÃå¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï»»Þ»Õ¾¢¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£´ë²è°Õ¿Þ¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤À¡£
¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢¤½¤ì¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼ç´ã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢MC¤¬¥Å¥é¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÇ¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬»Õ¾¢¡ª¡×
Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿´äÄç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤Ê¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡¡¿´¤ÎÃæ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢±ó»Þ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤¹¤ä¤¹¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤âÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Âç¸æ½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËÄÉ½¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤ÎÀ(¤µ¤¬)¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ä¤í¡×Ï»»Þ»Õ¾¢¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¥Å¥é¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â»Õ¾¢¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢
¡ÖËÌ·¯¡¢¥Ï¥à¤Î³¨¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë»®¤Ã¤Æ¤É¤ä¤í¡©¡¡¤³¤ì»È¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¿¥¹¤À¤±¾è¤»¤¿¤é¥Ï¥à¥µ¥é¥À¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¡£Ì¾¤Å¤±¤Æ¡È¥Ï¥à»®¥À¡Ê¥Ï¥à¥µ¥é¥À¡Ë¡É¡£¤¨¤¨¤ä¤í¡×
¡ÖËÌ·¯¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤±¤ë¤È¤¤ÎË¹»Ò¤Ç¡¢ÊÒ°ìÊý¤Î¼ª¤Ë¼ªÅö¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Í¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÌ¾¤Å¤±¤Æ¡ÈÅÅ¼§ÇÈË¹»Ò¡ÊËÉ»ß¡Ë¡É¡¢¤É¤¦¡©¡×
»Õ¾¢¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢
¡Ö¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡¡ÀäÂÐÇä¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
´äÄç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬É¬¤ºÂÀ¸Ý»ý¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¥è¥¤¥·¥ç¤ò¤·¡¢»ä¤Ïµ°Æ»½¤Àµ¤â¤Ç¤¤Ì¤Þ¤Þ¡¢ÎÙ¤Ç¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ð¥«Çä¤ì¡Öµæ¶Ë¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥½¡¼¥¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆ¤Ï¡¢¹Åç¤Î¥ª¥«¥á¥½¡¼¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤Ç³«È¯¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥½¡¼¥¹¡ÖÂç¿¿ÂÇ¡×¤À¡£
¤Þ¤º¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¹Åç¤Ë¤¢¤ë¥ª¥«¥á¥½¡¼¥¹¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¹©¾ì¤Ç¸¶ÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤ËÂçºå¡¦²¼Ä®¤Ë¤¢¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÌ¾ÊªÅ¹¤Ë¤âÉë¤¤¤Æ¥½¡¼¥¹¤ÎÇÛ¹ç¤ÎÈëÌ©¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¥ª¥«¥á¥½¡¼¥¹¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÄÄÎó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¸ò¾Ä¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤â¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¡ÖASAYAN¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤«¤éÈÎÇä½àÈ÷¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òËè½µ¹ï¡¹¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿È¯ÇäÅöÆü¡£ÆüÍËÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î°ì²¡¤·¤ÇÀú¤ê¤ËÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£
ÊüÁ÷¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢¼èºà¥«¥á¥é¤ò¸þ¤«¤ï¤»¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡ÖÂç¿¿ÂÇ¡×¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¿Í¤¬»¦Åþ¤·¡¢Å¹Æ¬¤Îºß¸Ë¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤ËÂ¨Æü´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ¾Å¹¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÌÜÏÀ¸«¤É¤ª¤ê¤ËÇä¤ìÂ³¤±¡¢À½Â¤¤·¤¿10ËüËÜ¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÌµ»ö¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¦ÉÊÂå¶â300±ß¡¢¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬5¡ó¤Î1ËÜ¤¢¤¿¤ê15±ß¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç10ËüËÜ¤Ç150Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤À¡£¤³¤ì¤òÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½áÂô¤Ê»ñ¶â¤Ç¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿ÈÖÁÈºî¤ê¤¬²ÄÇ½¤À¡£
1²óºî¤Ã¤Æ1²óÇä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌÙ¤±¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡£·ÑÂ³¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÀ®²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Þ¤ë¤´¤È¾¦ÉÊ³«È¯¡õ¹ðÃÎ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¢£Í½»»³ÎÊÝ¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï³°¤ì¤¿
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÍ½´ü¤»¤Ì¸í»»¤¬À¸¤¸¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¸í»»¤Ï¤ª¶â¤ÎÇÛÊ¬¤À¡£Åö½é¤Ï¤³¤Î¤ª¶â¤òÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë²ó¤»¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¾åÊý¤«¤é¡ÖÀ©ºîÈñ¤È¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò¤´¤Ã¤Á¤ã¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÀÇÌ³¾å¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎÏÃ¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤È¤â¤È¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬ÌÙ¤«¤ë¤Ê¤É¤ÈÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜ¼Ò·ÐÍýÉôÌç¤âÀÇÌ³¾å¤Î¹ÍÎ¸¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¾åÁØÉô¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤¤¤Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬µÕ¤é¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£µã¤¯µã¤¯Î»¾µ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¸í»»¤ÏÏ»»Þ»Õ¾¢¤À¡£Ï»»Þ»Õ¾¢¤Ïºî¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÇä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¡ÊÌÌÇò¤¤¡Ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÅÙÈÖÁÈ¤Ç°·¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÏºÆ¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÌò°÷Êó½·¡¢²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ê¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤óÌ£¤Î°»¤ÎÃæ¤Ë1¤Ä¤À¤±¿É¤¤°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¤·¤¤ÂçºåÅÚ»º¡¦¥¥Ä¥Í¤ÎÎÞ¡×¤ä¡¢¤¹¤´¤¤»É·ã¤Ç»×¤ï¤ºÌÜ¤¬¤µ¤á¤ë¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¥¬¥à¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ï»»Þ»Õ¾¢¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌ·¯¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÊÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤ËÅÐµ¾å¤ÎÌò¿¦¡Ë¤ÎËÍ¤Ë¤â¡¢Ìò°÷Êó½·¤Á¤ç¤Ã¤È²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ê¡×
¡Ö»Õ¾¢¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤ÏÁ´Éô¡¢¡È¾å¡É¤Ë´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ËÜ²»¤Þ¤¸¤ê¤Î¾éÃÌ¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«Ï»»Þ»Õ¾¢¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤¹¤è¤¦¤Ë»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¹â¤¤¥®¥ã¥é¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëÏ»»Þ»Õ¾¢¤¬¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¾®Á¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¾éÃÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ö¾ðÄÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¶¦±é¤Î±ó»Þ¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖÏ»»Þ»Õ¾¢¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤â¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ï°Õ³°¤ÈËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
´Î¿´¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î²áµî¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤è¤ê¤Ï¤ä¤ä¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸íº¹¤ÎÈÏáÆ¤Ç¡¢È¾Ç¯¡Ê2¥¯¡¼¥ë¡Ë¤¬¤¹¤®¤Æ¤â¾å¾º¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤òÀáÌÜ¤Ë½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
YouTube¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ê¤É±Æ¤â·Á¤â¤Ê¤¤»þÂå¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏºÇ¹â¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÊüÁ÷³°¼ý±×¤¬¾å¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î»î¤ß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö·î20Ëü±ß¤Ç¤É¤¦¤ä¡©¡×
¡ÖËÌ¤µ¤ó¡¢¡Ø¤É¤ó¤¡Á¤³¤ó¤°¡Ù¤Î¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤«¤éº¤¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
Ä¹ºä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬À¼¤òÀø¤á¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¸ÅËÜ¶½¶È½êÂ°¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤É¤ó¤¡Á¤³¤ó¤°¡×¤Ï»ä¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤À¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤ÏÏ»»Þ»Õ¾¢¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÇòÌÚ¤µ¤ó¤ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø·î20Ëü±ß¤Ç¤É¤¦¤ä¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ó¤Êµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡×
Âç¸æ½ê¡¦ÃìÏ»»Þ»Õ¾¢¤Ï½÷¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ï¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¡£
¡Ö»Õ¾¢¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ä¤³¤¤¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤ó¤ï¤ê±ó²ó¤·¤ËÏÃ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤«¤é¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Í¤ó¡×
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤ÈÇòÌÚ¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡£ÇòÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ø»Õ¾¢¤¬¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ·ù¤ä¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï»»Þ»Õ¾¢¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÇòÌÚ¤µ¤ó¤ò¸ýÀâ¤¯¢ªÇòÌÚ¤µ¤ó¤¬Èà»á¤Î¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤ËÅÁ¤¨¤ë¢ª¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤¬Ä¹ºä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÊó¹ð¢ªÄ¹ºä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬»ä¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ä¡ÄÌñ²ð¤ÊÅÁ¸À¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¡ØÇòÌÚ·¯¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤È¤¯¤ËÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÃË¤È¤Ä¤¤¢¤¦¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿§µ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
Ä¹ºä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Ï»»Þ»Õ¾¢¤Î¸ýÄ´¤ò¿¿»÷¤Æ¸À¤¦¡£°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ºä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î»Õ¾¢¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÏÀäÉÊ¤À¡£
¢£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÈà»á¤âÉâµ¤
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¾¯¤·Á°¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¼«¿È¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¡¢¶á¡¹¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÍèÇ¯¡¢Âç¼ê¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤´Îá¾î¤È·ëº§¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÇòÌÚ¤µ¤ó¤È¤Í¤ó¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥º¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤ÏÏ»»Þ»Õ¾¢¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Åú¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÏ»»Þ»Õ¾¢¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢ÇòÌÚ¤µ¤ó¤¬ÃÇ¤êÂ³¤±¡¢Ï»»Þ»Õ¾¢¤â¤¢¤¤é¤á¤¿¤è¤¦¤ÇÌµ»ö¡Ê¡©¡Ë²ò·è¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤É¤ó¤¡Á¤³¤ó¤°¡×¤Î¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤êÍÌ¾¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤ÎÎá¾î¤È¤Î·ëº§ÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÇòÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬±ü¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Éâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤¿±ü¤µ¤ó¤ÏÈà¤ËÌ¡ºÍ»Õ¤ò¼¤á¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â¿È¤ò°ú¤¯¤è¤¦´«¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÉã¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÀìÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
·Ý¿Í°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤È¤Ð¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£ÁêÊý¤ä¸ÅËÜ¶½¶È¤ÎÌÔÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÑ¶È¤·¡¢¸ÅËÜ¶½¶È¤â¼¤á¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤ò¼¤á¤Æ¡¢²Ç¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀìÌ³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÍÎ¡¹¤¿¤ë¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤«¡¢É½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£
¢£·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿ÍâÆü¤Ë»°¹ÔÈ¾
¤·¤«¤·¡¢½÷À¤Î¤¦¤é¤ß¤Ïº¬¤¬¿¼¤¤¡£·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿ÍâÆü¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÎÉâµ¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµö¤»¤Ê¤¤¡£Î¥º§¤·¤Þ¤·¤ç¡ª¡×
¤¤Ó¤À¤ó¤´·¯¤Ï¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ç»°¤¯¤À¤êÈ¾¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤Ê¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤À¤¤¤Ö¤Ç¤¤¹¤®¤¿ÏÃ¤ä¤Ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨Ä¾¤½¤¦¡×¤Èº¹¤·Ìá¤¹¤È¤³¤í¤À¡£¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤À¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¡£
----------
ËÌ ¿µÆó¡Ê¤¤¿¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë
¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
1959Ç¯¡¢¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¿À¸Í°é¤Á¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¤ÎÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊÔÀ®Éô¡¢Åìµþ»Ù¼Ò¡¢À©ºîÉô¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¡£¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ÖÉ½¤Î´é¡×¤â¡ÖÎ¢¤Î´é¡×¤âÀö¤¤¤¶¤é¤¤ÉÁ¤½Ð¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ò¤½¤Ò¤½Æüµ¡½¡½¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¿À¤µ¤Þ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï☓☓☓¤Ç¤¹¡Ù¡Ê»°¸Þ´Û¥·¥ó¥·¥ã¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ËÌ ¿µÆó¡Ë