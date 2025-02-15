ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢¡È´ë¶È°Æ·ï¡É ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬Â¨ºÂ¤ËÆ°²èºï½ü¡Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇîÊóÆ»¤Ç¡ÖÃÎÅª¥¥ã¥é¡×ÂçÊø²õ
¡¡2·î14Æü¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Ç¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡ØËèÆü¿·Ê¹¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×µÈËÜÂç¤ä¡¢¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È10¿Í¼å¤¬»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÈæÎÉ´Þ¤á¤Û¤«¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥°¥ì¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Âç¶Ú¤Ç´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö2·î16Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¹âÈæÎÉ¤µ¤ó¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»öÂÖ¤ò¤¦¤±¤ÆÊüÁ÷¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¡Øºå¿À¡¦¤¿¤³¾Æ¤¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó2¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î15ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢µÞî±º¹¤·ÂØ¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯7·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î2¿Í¤È¹âÈæÎÉ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµÊÃãÅ¹M meetsÅì³¤Åìµþ¾Ú·ô¡Ù¤â¡¢²áµîÆ°²è¤¬¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥«¥Í¤¬¤é¤ß¤ÎÉÔ¾Í»ö¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëº£¸å¤â´ë¶È°Æ·ï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£X¤Ç¤Ï¡¢Ã²¤¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¾Ú·ô²ñ¼ÒÄó¶¡¤Î¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤È¤¯¤ë¤Þ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤âÀ©ºî·èÄê¤·¤Æ¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤â¤¦¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÇºÇ°¡Õ
¡Ô¤¨¤Þ¤Ã¤Æ¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµÊÃãÅ¹M¤ÎÆ°²èÁ´ÉôÈó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤¦¤½¤À¤í¡Ä¥·¡¼¥º¥ó2³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¡¤â¤¦¥à¥ê¤Ê¤Î¡Ä¡©¡¡¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤â¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©¡Õ
¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡ÊÃæÂà¡Ë¤Î·ÐÎò¤ä¡¢M-1¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¤È¤²¤¿Ê¬ÀÏÎÏ¤ä°áÁõ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÎÅª¥¥ã¥é¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤¯¤ë¤Þ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼ºË¾¤ä¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤ò·üÇ°¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Ô¤¯¤ë¤Þ¤Î¥¥ã¥éÅª¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£ÃÎÅª¥¥ã¥é¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ë¡Õ
¡Ô¤¯¤ë¤Þ¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤Ë¤è¤ë¶à¿µ¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ»ö¤Ë¤è¤ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÃÎÅª¤Ê¥¥ã¥é¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Î²¿¤è¤ê¥ä¥Ð¤½¤¦¡Õ
¡ÔÀµÄ¾¤¯¤ë¤Þ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥º¥Ã¥³¥±Êý¤¬ÃÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ÎËÞ¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ê¡Ä¡£¾¡¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡Õ
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤¦´¬¤ÊÖ¤¹¤Î¤«¡£