¡È¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤¬ÏÃÂê¡Ä¡Ø²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù²áµî±ÇÁü¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÐ·î¤ÎÎ®¤ì¤òÄË´¶¡×¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦ÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê83¡Ë¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê47¡Ë¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÂè100²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢13Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£²¾Áõ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¡ÉÎòÂåºÇÂ¿Í¥¾¡¡É³á¸¶Èæ½Ð¼ù¤Î±éÌÜ
¡¡ÈÖÁÈÁ°È¾¡¢100²ó¤òµÇ°¤·¡¢²áµî46Ç¯´Ö4137ºîÉÊ¡Ê1Ëü8371¿Í¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ½Ð¾ì¼Ô¤¬Áª¤ÖÌ¾ºî¥Ù¥¹¥È30¡×¤òÈ¯É½¡£²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡È¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¡£¤«¤Ä¤ÆÂç²ñ¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿½÷À¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Î±ÇÁü¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿½÷À¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¿¶Á¤È¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î²¾ÁõÂç¾Þ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î½÷¤Î»Ò¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¡×¡ÖÀÎ¤Ï¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÐ·î¤ÎÎ®¤ì¤òÄË´¶¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤Ï»þÂåÅª¤Ë¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡ÖÀÎ¤Ï¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤¬¤¤¤Æ²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤Éº£¤Ï¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢²¾ÁõÂç¾Þ¤Ç¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ°õ¾Ý¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¡ÉÎòÂåºÇÂ¿Í¥¾¡¡É³á¸¶Èæ½Ð¼ù¤Î±éÌÜ
¡¡ÈÖÁÈÁ°È¾¡¢100²ó¤òµÇ°¤·¡¢²áµî46Ç¯´Ö4137ºîÉÊ¡Ê1Ëü8371¿Í¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ½Ð¾ì¼Ô¤¬Áª¤ÖÌ¾ºî¥Ù¥¹¥È30¡×¤òÈ¯É½¡£²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡È¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¡£¤«¤Ä¤ÆÂç²ñ¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿½÷À¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Î±ÇÁü¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿½÷À¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£