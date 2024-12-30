¼«Ì±¡¦ÂÎ©ÉÒÇ·µÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤¬»à°ø¤ÏÅ®»à¤ÈÈ¯É½¡¡¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë
¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ÎÅç¹ñ¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç12·î27Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÎ©ÉÒÇ·»²±¡µÄ°÷¤¬¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢»à°ø¤ÏÅ®»à¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ©µÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤¬30Æü¡¢¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÎ©µÄ°÷¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
»à°ø¤Ï¸íÓëÀÇÙ±ê¤Îµ¿¤¤¤Ë¤è¤ëÅ®»à¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ë¤Ï³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂÎ©µÄ°÷¤Ï²ÈÂ²¤òÈ¼¤¤¡¢25Æü¤ËÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢30Æü¤Ëµ¢¹ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢µ¢¹ñ¼êÂ³¤Ãæ¤Ç¡¢ÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤Ê¤É¤ÎÆüÄø¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ©µÄ°÷¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Îµ»´Æ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë»²±¡Áª¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß2´üÌÜ¡£