LE SSERAFIM、日本3rdシングル「CRAZY」発売記念ポップアップ開催！東京＆大阪で12月に実施

LE SSERAFIMが、12月11日(水)から12月22日(日)までの12日間、日本3rdシングル「CRAZY」の発売を記念したポップアップストア「LE SSERAFIM POP UP STORE 'CRAZY' IN TOKYO / OSAKA」を東京と大阪で同時開催する。「LE SSERAFIM POP UP STORE 'CRAZY' IN TOKYO / OSAKA」は、日本3rdシングル「CRAZY」のジャケットアートワークの世界の中に入ったようなユニークな空間を展開し、東京は「CRAZY DUSK」、大阪は「BLACK INSANITY」のコンセプトの雰囲気を楽しめる空間を予定している。

メンバーは、グッズとポップアップストア全体を通して、“恐れることなく堂々と前に進む”というアーティストのメッセージと「CRAZY」に込められた音楽的メッセージを披露する。今回のポップアップストアでも、音楽・空間・グッズを通して一つのライフスタイルを提示することで、LE SSERAFIMというブランド体験を届ける。ポップアップの入店予約は、11月19日(火)午後6時からWeverse TicketでLE SSERAFIMメンバーシップ会員(JP)を対象とした先着予約を実施した後、12月2日(月)17:00からは一般先着予約を開始する。詳しい情報は、Weverse Ticket入店予約サイト内の「LE SSERAFIM POP UP STORE 'CRAZY' IN TOKYO / OSAKA」イベントページにて確認することができる。LE SSERAFIMは、日本3rdシングルの発売を控え、今年9月に米国4大大衆音楽授賞式「2024 MTV Video Music Awards」でプレショー(Pre-show)のステージを飾ったことに加え、「PUSH Performance of the Year」を受賞した。さらに、米国に続いてヨーロッパ最大の音楽授賞式「2024 MTV Europe Music Awards」でも「今年のパフォーマー」として単独ステージを披露しただけでなく、K-POPガールズグループで初めて「Best PUSH」を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げた。世界中で活躍する彼女たちの日本での音盤発売に多くの期待が寄せられている中、東京・大阪2都市でのポップアップストア同時開催など、今後の活動に大きな注目が集まっている。

■開催概要

「LE SSERAFIM POP UP STORE 'CRAZY' IN TOKYO / OSAKA」

【開催期間】

2024年12月11日(水)〜12月22日(日)※12日間



【営業時間】

全日 11:00〜19:00



【開催場所】

東京:第9SYビル 1F(東京都渋谷区神宮前6-23-3)

大阪:オーガニックスペース 1F(大阪市中央区南船場4-7-21)



<LE SSERAFIM 日本3rdシングル「CRAZY」 Official Merch.>

PHOTO CARD(RANDOM)

ACRYLIC STAND(KIM CHAEWON / SAKURA / HUH YUNJIN / KAZUHA / HONG EUNCHAE)

CAPSULE TOY CAN BADGE(RANDOM)



<LE SSERAFIM JAPAN Brand Merch.>

FLEECE JACKET(M / L)

FUR BODY BAG

MUFFLER

MONSTER KEYRING(KIM CHAEWON / SAKURA / HUH YUNJIN / KAZUHA / HONG EUNCHAE)

COOKIE ※POP UP限定



※<LE SSERAFIM 日本3rdシングル「CRAZY」Official Merch.><LE SSERAFIM JAPAN Brand Merch.>はLE SSERAFIM Weverse Shop Japanでの販売も予定しております。詳細は後日別途ご案内させていただきます。



【入店予約方法】

Weverse Ticket入店予約サイトよりご予約いただけます。



【入店予約対象日】

12月11日(水)〜12月15日(日)終日

12月16日(月)〜12月22日(日)11:00〜15:00



