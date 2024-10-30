³ÑÌîÈ»ÅÍ¡¢À¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHuman Universe¡Ù¹ñÆâÈ×¤¬È¯Çä¡¡11/1¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤éYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê
¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥½¥Ëー¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÈÀìÂ°¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿³ÑÌîÈ»ÅÍ¡£À¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHuman Universe¡Ù¤Î¹ñÆâÈ×¤òËÜÆü2024Ç¯10·î30Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡£¤½¤·¤Æ¡¢11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤éYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
³ÑÌîÈ»ÅÍ¤Ï1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£3ºÐ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢2018Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ºß³ØÃæ¤Ë¥Ô¥Æ¥£¥Ê¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÆÃµé¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¡¢Âè18²ó¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡£2019Ç¯¥ê¥è¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè3°Ì¡£2017Ç¯¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ëin ASIAÂç³Ø¡¦°ìÈÌÉôÌç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¤Æ¶â¾Þ¼õ¾Þ¡¢¤½¤ÎÂ¾¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£¸½ºß¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¥³¥ó¥µー¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢¡ÈCateen¡Ê¤«¤Æ¤£¤ó¡Ë¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¼«¤éºîÊÔ¶Ê¤ª¤è¤Ó±éÁÕ¤·¤¿Æ°²è¤òYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï140Ëü¿Í¤ò¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2²¯²ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÍÇË¡Ê2024Ç¯10·î¸½ºß¡Ë¡£
ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³ÑÌîÈ»ÅÍ¤ÎÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØHuman Universe¡Ù¡£³ÑÌîÈ»ÅÍ¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é±§Ãè¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤È±§Ãè¡¢¿Í¤Î¿´¤ÎÏ¢´Ä¤ò¥Æー¥Þ¤Ë16¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÀ®¤ë²»³ÚÀ¤³¦¤òÎý¤ê¾å¤²¤¿¡£³ÑÌî¼«¤éºî¶Ê¤·¤¿¿·¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢J.S.¥Ð¥Ã¥Ï¡¢¥Õ¥©ー¥ì¡¢¥Ñー¥»¥ë¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ì¥Ñー¥È¥êー¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØHuman Universe¡Ù¸ÂÄêÈ×
¡ØHuman Universe¡Ù
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎCD¤Ï¡ÖËÌÅÍ¼·À±¥ô¥¡ー¥¸¥ç¥ó¡×¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× »°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¦BDÉÕ¡Ë¡¢¡ÖËÌ¶ËÀ±¥ô¥¡ー¥¸¥ç¥ó¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ê2ËçÁÈ¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢LPÂç¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢ÆÃÅµB2¥Ý¥¹¥¿ーÉõÆþ¡Ë¤Î¹ñÆâÈ×3·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3·ÁÂÖ¤½¤ì¤¾¤ì¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¥ô¥¡ー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â°Û¤Ê¤ëÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHK¡Ö¥µ¥¿¥Çー¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖPOLARIS¡×¤Ï¶¦ÄÌ¥Üー¥È¥é¤È¤·¤ÆÁ´¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØHuman Universe¡Ù
¡ÖËÌÅÍ¼·À±¥ô¥¡ー¥¸¥ç¥ó¡×¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë¤ÎÆÃÅµBD¤ÎÆâÍÆ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£Ëþ·î¤Î¿¼Ìë¤«¤éÌ¤ÌÀ¤Ë¥â¥í¥Ã¥³¤Îº½Çù¤Ç»£±Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ø³«ºÑ¤ÎMV¡Ö³ÑÌîÈ»ÅÍ¡§NOCTURNE II AFTER DAWN¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸½¾õÌ¤¸ø³«¤Î¿·MV¡Ö¥é¥ô¥§¥ë¡§¥Ü¥ì¥í¡×¡¢¼ýÏ¿¶Ê¥á¥É¥ìーMV¡¢³ÑÌî¼«¤é¥¢¥ë¥Ð¥àÆâÍÆ¤ò¿¼¤¯¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë³ÑÌîÈ»ÅÍYouTubeÀ¸ÇÛ¿®
¤Ê¤ª¡¢¡ØHuman Universe¡Ù³¤³°È×¤Ï11·î1Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î22:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¥½¥Ëー¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤é¡¢³ÑÌîÈ»ÅÍ¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥é¥¤¥Ö¡ØCateen¡Çs Piano Live-Human Universe Release Party!¡ÊHayato Sumino¡Ë¡Ù¤òYouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
ÍèÇ¯2·î¤«¤é¤Ï¥ì¥³È¯¥Ä¥¢ー¡ØHuman Universe¡Ù¤¬Á´¹ñ·×15²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡ØHuman Universe¡Ù¤¬¤É¤¦É½¸½¤µ¤ì¤ë¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£