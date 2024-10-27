ÀîÊÕ½Ù¤¬¡Ö°ìÃÊ¤âÆóÃÊ¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×Í×°ø¡¡±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿3¿Í¤ÎÌ¾¼ê¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
ÀîÊÕ½Ù¤ÏÃæÂ¼½ÓÊå¡¢ÀÄ»³ÉÒ¹°¡¢¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ÈÃæÈ×¤ÎÌ¾¼ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤¬¡¢º£²Æ¤Ë²¤½£¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿MFÀîÊÕ½Ù¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤Æü¤Ë¶¦Æ®¤·¤¿Ì¾¼ê¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î¤Ë29ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á·¥ÅÄÅ¯Ï¯¡¿Á´4²ó¤Î4²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡ÀîÊÕ¤ÏÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Î½Ð¿È¤Ç²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é°é¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â¶´¤ß¤Ê¤¬¤é³èÌö¤·¤Æ¡¢2021Ç¯²Æ¤«¤é3¥·¡¼¥º¥ó¤ò²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æº£²Æ¤Ë¹Åç¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£1¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¼ã¤«¤ê¤·º¢¡¢2015Ç¯¤ËÈØÅÄ¤Ø¤È´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÆüËÜÎòÂå¶þ»Ø¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤ëMFÃæÂ¼½ÓÊå¡Ê¸½²£ÉÍFC¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ÇÄ¶°ìÎ®¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÀ¨¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±À¨¤¤Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢°ìÃÊ¤âÆóÃÊ¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï1Ç¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î1Ç¯¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈØÅÄ¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿´Ö¤Ë¡¢ÀîÊÕ¤È¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¸¥§¥¤¡¦¥Ü¥¹¥í¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡£2¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶¦Æ®¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤Ï²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤ÇJ2ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤È¥¸¥å¥Ó¥í¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤¯¤Æ¡¢Æ¬¡¢±¦Â¡¢º¸Â¤È¥·¥å¡¼¥È¤¬Àµ³Î¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤¿¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¸¥§¥¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Í×µá¤â¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤âÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤éÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤äÁª¼ê¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯WÇÕ¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡×¤â¤Þ¤º¤Ï¹Åç¤Ç¤Î·ë²Ì
¡¡¹Åç¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀîÊÕ¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âMFÀÄ»³ÉÒ¹°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤â¤ª¼êËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤»þ¤«¤é¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥¯¤Î¼Á¤ò1¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤«¤âµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¹¤¤´Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤ÏÁ°Äó¤Ç¡¢¡Ê¤³¤Î3Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë°ì½ï¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¼ã¤¤»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Ì¾¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´º¤¨¤ÆÂÐÀï¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤¬¡¢ÀîÊÕ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¤¤È¤«¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤ÏÁ´À¹´ü¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤À¤±Í¾Íµ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÊÌ¼¡¸µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤À¤È´¶¤¸¤¿¤·¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£Èà¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¡ÖÍ¾Íµ¡×¤¬ºÇ¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡9·î8Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀîÊÕ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç6»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤òºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤Æ¥é¥¹¥È4»î¹ç¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¹Åç¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁÈ¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢£×ÇÕ¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤¹Áª¼ê¤â¡¢µÞ·ã¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¾ï¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡£º£¤Ï¹Åç¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ëè¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¤â¶á¤Å¤¯¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ïº£¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¼«Ê¬¤¬Íè¤¿»þ¤Ï3°Ì¤¯¤é¤¤¤Ç¼ó°Ì¤È¤âº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¡£´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¡¢¤·¤Ó¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Åç¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿»þÅÀ¤«¤éÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤«È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Ç¯Îð¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ä¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¡¢²¿Ç¯¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Î³ÑÅÙ¤ÏÂç¤¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤êÈ¾Ê¬¤ò¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎÈ¾Ê¬¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò»Ä¤êÈ¾Ê¬¤Ç·ë²Ì¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼ã¤Æü¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ¾¼ê¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¡¢Í×µá¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿È¤Î¸þ¾å¤ËÎÏ¤ò³ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°é¤Ã¤¿³¹¡¢°é¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿º£¡¢¤½¤ì¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´Ô¸µ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Åç¤¬9¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¡¢¤½¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ç¤ÏÀîÊÕ¤¬µ±¤¤òÊü¤Ä»Ñ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë]
ÀîÊÕ½Ù¡Ê¤«¤ï¤Ù¡¦¤Ï¤ä¤ª¡Ë¡¿1995Ç¯9·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£¹Åç¥æ¡¼¥¹¡½¹Åç¡½ÈØÅÄ¡½¹Åç¡½¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡½¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¡½¹Åç¡£J1ÄÌ»»192»î¹ç15ÆÀÅÀ¡¢J2ÄÌ»»33»î¹ç3ÆÀÅÀ¡¢J3ÄÌ»»1»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»6»î¹ç1ÆÀÅÀ¡£¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡£2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë