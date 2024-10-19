松井大輔氏の引退試合、出場選手に元日本代表の名手がズラリ!
横浜FCは18日、ニッパツ三ツ沢球技場で12月15日に開催される「松井大輔引退試合 -Le dernier dribble-」の出場選手が決定したことを発表した。
同試合では「MATSUI FRIENDS」と「JAPAN DREAMS」が対戦。両チームとも多くの元日本代表選手が名を連ねている。主役の松井大輔氏は「MATSUI FRIENDS」では22番、「JAPAN DREAMS」では8番を着けて戦う。
追加の選手については順次発表。なお、参加メンバーおよびチーム構成に関しては、コンディション都合などにより、予告なく変更が生じる可能性があるという。
以下、出場選手
■MATSUI FRIENDS
▽GK
18 南雄太
▽DF
3 茂庭照幸
6 太田宏介
19 伊野波雅彦
▽MF
6 中田浩二
8 森崎和幸
10 内田智也
14 岩本輝雄
22 松井大輔
23 福西崇史
▽FW
7 佐藤勇人
9 城彰二
■JAPAN DREAMS
▽GK
21 曽ヶ端準
▽DF
2 坪井慶介
2 内田篤人
3 駒野友一
4 那須大亮
15 今野泰幸
22 中澤佑二
▽MF
7 森崎浩司
8 松井大輔
14 中村憲剛
18 石川直宏
44 小野伸二
▽FW
13 大久保嘉人
14 田中達也
同試合では「MATSUI FRIENDS」と「JAPAN DREAMS」が対戦。両チームとも多くの元日本代表選手が名を連ねている。主役の松井大輔氏は「MATSUI FRIENDS」では22番、「JAPAN DREAMS」では8番を着けて戦う。
以下、出場選手
■MATSUI FRIENDS
▽GK
18 南雄太
▽DF
3 茂庭照幸
6 太田宏介
19 伊野波雅彦
▽MF
6 中田浩二
8 森崎和幸
10 内田智也
14 岩本輝雄
22 松井大輔
23 福西崇史
▽FW
7 佐藤勇人
9 城彰二
■JAPAN DREAMS
▽GK
21 曽ヶ端準
▽DF
2 坪井慶介
2 内田篤人
3 駒野友一
4 那須大亮
15 今野泰幸
22 中澤佑二
▽MF
7 森崎浩司
8 松井大輔
14 中村憲剛
18 石川直宏
44 小野伸二
▽FW
13 大久保嘉人
14 田中達也