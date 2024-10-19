　横浜FCは18日、ニッパツ三ツ沢球技場で12月15日に開催される「松井大輔引退試合 -Le dernier dribble-」の出場選手が決定したことを発表した。

　同試合では「MATSUI FRIENDS」と「JAPAN DREAMS」が対戦。両チームとも多くの元日本代表選手が名を連ねている。主役の松井大輔氏は「MATSUI FRIENDS」では22番、「JAPAN DREAMS」では8番を着けて戦う。

　追加の選手については順次発表。なお、参加メンバーおよびチーム構成に関しては、コンディション都合などにより、予告なく変更が生じる可能性があるという。

以下、出場選手

■MATSUI FRIENDS

▽GK

18 南雄太

▽DF

3 茂庭照幸

6 太田宏介

19 伊野波雅彦

▽MF

6 中田浩二

8 森崎和幸

10 内田智也

14 岩本輝雄

22 松井大輔

23 福西崇史

▽FW

7 佐藤勇人

9 城彰二

■JAPAN DREAMS

▽GK

21 曽ヶ端準

▽DF

2 坪井慶介

2 内田篤人

3 駒野友一

4 那須大亮

15 今野泰幸

22 中澤佑二

▽MF

7 森崎浩司

8 松井大輔

14 中村憲剛

18 石川直宏

44 小野伸二

▽FW

13 大久保嘉人

14 田中達也