2Ëü±ßÂæ¤Ç¶¯ÎÏ¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡ª BOSE¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¡Ê2024¡Ë¥ì¥Ó¥å¡¼
10·î10Æü¤ËBOSE¤«¤é´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¿·ºî¥â¥Ç¥ë¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢²»¼Á¤È¶¦¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤¬¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤òÄã¸º¤¹¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¤ò½Å»ë¤¹¤ëºÝ¤ÎÄêÈÖ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤ÆBOSE¤Ë¤è¤ë¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖQuietComfort Ultra Earbuds¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¼ÂÇä²Á³Ê¤Ç3¡Á4Ëü±ß¥¯¥é¥¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤Ï¡¢ÀÇ¹þ2Ëü6400±ß¤Ç¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤â½Å»ë¤·¤¿BOSE¤Ë¤è¤ë¿·À¤Âå¤Î¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BOSE¤Ï¸µ¤â¤ÈÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖQuietComfort Ultra Earbuds¡×¤¬3Ëü±ßÂæ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿··¿¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ËBOSE¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿°ìÂæ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤òÈ¯ÇäÁ°¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2Ëü±ßÂæ¤Ê¤Î¤ËºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½
¢¥¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥â¡¼¥¯¡¢¥Á¥ë¥É¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«
¿··¿¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBOSE¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤Ï³°¸«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥ËÜÂÎ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥ÊÉô¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë
¤Þ¤º³°¸«¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥à¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡Ë¤Î¤Ê¤¤´Ý·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏBOSEÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¥ÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¼ª¤«¤é¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤¬¾®¤µ¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
¼ª¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥Âç·¿¤Ê¤¬¤éÃ±ÂÎ¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÕÂ°¥±¡¼¥¹
¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç8.5»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤Ð2.5²óÊ¬¥Õ¥ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç31.5»þ´ÖºÆÀ¸¤È¡¢»ý¤Á½Ð¤·»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¸«¤¿ÌÜ¤â°ì¿·¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¥«¥á¥é¥ê¥â¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡ÈRemote Selfie¡É¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤â¤¢¤ë
¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤â¡ÈQCE app¡É¤Ø¤È°ì¿·¡£¿·¤¿¤Ë5¥Ð¥ó¥É¤ÎEQ¤Ç²»¼Á¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÄãÃÙ±ä¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤â²ÄÇ½¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿·µ¡Ç½¤Ë¡ÈVoice Control¡É¤È¤¤¤¦²»À¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ë¤ÏÌ¤ÂÐ±þ¡£±Ñ¸ì¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡Ä¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¥¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤ÎÀßÄê
¢¥²»¼Á¤ÏEQ¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£ÀßÄê²ÄÇ½¤Ê¹àÌÜ¤â5¥Ð¥ó¥É¤Ë
Bluetooth¤Î2ÂæÆ±»þÀÜÂ³¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿µ¡Ç½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êBOSE¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤ÎÀÇ½¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëÀÇ½¡£¤Þ¤º¤Ï²°Æâ¤ÇÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬²°Æâ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áû²»¤Ê¤é´°Á´¤ËÌµ²»¤Ë¤Ê¤ë¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤Î¶¯¤µ¡£ÎÙ¤ÎÉô²°¤ÇÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤Ê¤É¤â¶¯ÎÏ¤ËÄã¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤ÏºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖQuietComfort Ultra Earbuds¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ª¤ÎÃæ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëCustomTune¤ÏÈóÅëºÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎBOSE¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¶¯ÅÙ¤Ï¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£
¢¥»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤â¥Æ¥¹¥È
ÅÅ¼ÖÆâ¤äÄ®Ãæ¤Ê¤É²°³°¤Ç¤â¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¡£¥¯¥ë¥Þ¤äÅÅ¼Ö¤ÎÁö¹Ô²»¤Ê¤É½ÅÄã²»Â¦¤Ï¤Û¤ÜÌµ²»¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë¤è¤ë¹â°è¤Î²»¤ä¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤¬¼ã´³»Ä¤ëÄøÅÙ¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈUltra Earbuds¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¿³°²»¼è¹þ¤Î¶¯ÅÙÄ´À°¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆBOSE¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤Î²»¼Á¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ØBAD¥â¡¼¥É¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ë¤«¤Ë¶Á¤¯Äã²»¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤ä¤äÎÏ¶¯¤¯¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¤ÎÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¡£BOSE¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤é¤·¤¯¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°Åª¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾å°Ìµ¡¼ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿aptX Adaptive¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¹â²»¼Á²½¤È¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¡ÈBOSE Immersive Audio¡É¤Ï¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤ò³è¤«¤·¤ÆBOSE¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤ÈMacBook Air¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤ÇÄÌÏÃ¥Þ¥¤¥¯ÀÇ½¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤Ï¡ÄÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÌÀÎÆ¤µ¤¬Â¤ê¤º¥Þ¥¤¥¯²»¼Á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤â½¦¤¤µ¤Ì£¡£¼ÂÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌÏÃ¥á¥¤¥ó¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥ÄÌÏÃ¥Þ¥¤¥¯¤Î²»¼Á¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
BOSE¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤ò»È¤Ã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ÀÇ¹þ¤ß2Ëü6400±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤Î¶¯ÎÏ¤µ¤Ï°µÅÝÅª¡£Æ±²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤É¤³¤í¤«¡¢3Ëü±ßÂæ¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤â¤³¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£°ìÊý¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤ÏºÇ¾å°Ìµ¡¼ï¤Ë¾ù¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï²÷Å¬¤Ê²»³Ú¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤ò½õ¤±¤ë¥Î¥¤¥¥ã¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¡ÖQuietComfort Earbuds¡×¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
>> Bose
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀÞ¸¶°ìÌé¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿Bose¡ä
ÀÞ¸¶°ìÌé¡Ã1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£PC·Ï½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¿AVÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤ÆÀìÌç»ï¡¢Web¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¼èºà¡¦¼¹É®¡£¹ñÆâ¡¢³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È¼èºà¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¥ó¥É²òÀâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Âµ¡¼èºà¤Ë¤è¤ë¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¤ÎÉ¾²Á¤â¹Ô¤¦¡£2009Ç¯¤Ë¤è¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖVGP¡×¿³ºº°÷¡¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬²Ê²ñÉûºÂÄ¹¡£YouTube
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¾®¤µ¤¯¤Æ°Â¤¯¤Æ²»¤¬¤¤¤¤¡ª¥½¥Ë¡¼¡ÖWF-C510¡×¤Ï´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«!?
¢¡±Õ¾½ÅëºÜ¥±¡¼¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÂ¿µ¡Ç½¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄJBL¡ÖLIVE BEAM 3¡×¥ì¥Ó¥å¡¼
¢¡´°Á´³«Êü¤Ê¤Î¤Ë²»Ï³¤ì¤·¤Ê¤¤!? NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£¡Önwm ONE¡×¼Âµ¡¥ì¥Ó¥å¡¼