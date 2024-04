Galaxy HarajukuやGalaxy Studio OsakaなどでGalaxy S24シリーズが先行体験可能!

既報通り、サムスン電子ジャパンは3日、都内にて「Samsung国内新製品発表会」を開催し、日本市場向けに最新フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Galaxy S24」および「Galaxy S24 Ultra」(ともにSamsung Electronics製)を発売すると発表しました。合わせて同社では世界最大級のショーケース「Galaxy Harajuku」と常設スタジオ「Galaxy Studio Osaka」にてこれらのGalaxy S24シリーズの日本向け製品を展示するほか、Galaxy S24シリーズが対応する「Galaxy AI」を体験できるコンテンツを2024年4月3日(水)よりリニューアルするとのこと。



Galaxy Pop-up Studioの様子 Galaxy Pop-up Studioの様子





<東京>

【開催日】2024年4月3日(水)〜4月21日(日)

【開催時間】11〜19時

【会場】渋谷パルコ 公園通り広場(東京都渋谷区宇田川町15-1)



<愛知>

【開催日】2024年4月3日(水)〜4月21日(日)

【開催時間】11〜19時

【会場】JR名古屋駅 イベントスペース中央(愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4)



<大阪>

【開催日】2024年4月3日(水)〜4月14日(日)

【開催時間】11〜19時

【会場】阪急ビッグマン前広場(大阪府大阪市北区芝田1)



<福岡>

【開催日】2024年4月8日(月)〜4月21日(日)

【開催時間】11〜19時

【会場】博多駅 展示場(福岡県福岡市博多区博多駅中央)



Galaxy Harajuku Galaxy Harajuku



Galaxy Studio Osaka Galaxy Studio Osaka

麦わらの一味と一緒に「最先端技術があふれる不思議な海域」を冒険だ!



あなたはルフィにあこがれる駆け出し海賊。

順調に海を旅していたあなたが踏み込んだのは「最先端技術があふれる不思議な海域」。

・未来の技術が詰まった「不思議な島」

・財宝が集まる「宝の島」

・未来の技術で過去の思い出に触れる「思い出の島」

などなど…この海域の様々な島をめぐって「あの憧れの麦わらの一味のような海賊になる!」

そんな思いに胸を膨らませ、あなたは船を進めるのであった。

(麦わらの一味も、この海域のどこかでいるっていう噂も…)

さぁ、3つの島の体験をスタートしよう!



Galaxy限定「Samsung Members」アプリから応募で当たるキャンペーンも Galaxy限定「Samsung Members」アプリから応募で当たるキャンペーンも



未来の技術で過去の思い出に触れる「思い出の島」でONE PIECEキャラクターを検索 未来の技術で過去の思い出に触れる「思い出の島」でONE PIECEキャラクターを検索



さらにONE PIECEの人気キャラクターの新ビジュアルも公開 さらにONE PIECEの人気キャラクターの新ビジュアルも公開

リニューアルによって漫画・アニメ『ONE PIECE(ワンピース)』とコラボレーション(コラボ)したスペシャル企画「Galaxy AI × ONE PIECE」を開始し、ONE PIECEの舞台・先進技術が溢れる未来島エッグヘッドとGalaxy AIが持つ最先端技術・近未来感が共鳴した「最先端技術があふれる不思議な海域の冒険」をテーマとしたコラボとなっており、さらに4月11日(木)からGalaxy Harajukuの4FではGalaxy AIを駆使して「不思議な島」を冒険するスペシャルアトラクションも展開されます。またGalaxy HarajukuおよびGalaxy Studio Osakaに加え、期間限定で「Galaxy Pop-up Studio」を東京・渋谷パルコ 公園通り広場および愛知・JR名古屋駅 イベントスペース中央、大阪・阪急ビッグマン前広場、福岡・博多駅 展示場の4カ所にもオープンするとお知らせしています。期間は東京が4月3日〜4月21日(日)、愛知が4月3日〜4月21日、大阪が4月3日〜4月14日(日)、福岡が4月8日(月)〜4月21日。これらのGalaxy Pop-up StudioでもGalaxy S24シリーズの没入体験コンテンツが用意されており、ノートアシストや翻訳機能、かこって検索機能、生成AI編集などのGalaxy AIを体験でき、さらに愛知と福岡ではGalaxy製品の保護フィルムを貼り替えをしてもらえるほか、Galaxy Pop-up Studioではスペシャル企画のGalaxy AI × ONE PIECEを記念してGalaxy AIの製品体験をして感想をSNSに投稿してた場合にもれなく全員に「Galaxy AI×ONE PIECE オリジナルグッズ」をプレゼントするということです。Galaxy S24およびGalaxy S24 UltraはGalaxyのフラッグシップモデルの最新機種で、日本でも昨年に発売された「Galaxy S23」および「Galaxy S23 Ultra」の後継機種となっており、昨年はGalaxy S23がNTTドコモとau、楽天モバイルから、Galaxy S23 UltraがNTTドコモとau、サムスン電子ジャパンから発売されていましたが、今年はGalaxy S24およびGalaxy S24 UltraともにNTTドコモとau、サムスン電子ジャパンから一斉に発売されることになりました。これまで通り、主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、Galaxy S24 UltraのみがSペンやUWBに対応しており、Galaxy S23 Ultraに続いてSペンが内蔵されています。外観もGalaxy S21シリーズから続くデザインの流れを踏襲していますが、特にGalaxy S24 Ultraではより丸みが少なくなったスクエアでフラットなデザインをとなっています。また新たにGalaxy AIを搭載しており、独自の「オンデバイスAI」とクラウドを利用した「クラウドベースAI」の両方を活用したハイブリット型のAI技術で、特に独自のオンデバイスAIはインターネットを介すことなく使用できるため、大切なプライバシー情報の流出を防ぎ、安心して使えるようになっています。今回、そんなGalaxy S24シリーズやGalaxy AIをGalaxy HarajukuやGalaxy Studio Osakaに加え、期間限定で開催されているGalaxy Pop-up Studioにて体験できるようになっています。Galaxy AI × ONE PIECEのスペシャル企画ではハイブリッド型のAI機能を使って麦わらの一味と一緒に冒険するコンテンツが多数用意されています。またGalaxy HarajukuやGalaxy Studio Osaka、Galaxy Pop-up StudioではGalaxy AI × ONE PIECEのスペシャル企画が実施されています。また約6カ月に渡ってSamsung Japanの公式LINE公式アカウントとGalaxy限定アプリ「Samsung Members」にて合計1000人に限定コラボグッズが当たるお宝プレゼントキャンペーンを実施されているほか、Samsung Japanの公式LINE公式アカウントからの応募者には限定壁紙がもれなくプレゼントされます。! Galaxy Harajukuで体験しよう!Galaxy Harajukuの4Fにて4月11日から実施されるGalaxy AIを駆使してONE PIECEの「不思議な島」を冒険するイベントの主な展示内容は以下の通り。イベントは11〜19時(年中無休)で参加費無料かつ事前予約不要で参加でき、終了日は未定となっています。またこれらのイベントに参加すると、Galaxy AI × ONE PIECEのオリジナルグッズがプレゼントされ、参加者全員がもらえるグッズとSNSに投稿するともらえるグッズが用意されています。・異国の文字で書かれた「NEWS COOを解読せよ!」翻訳機能を使って「NEWS COO」に記された異国の言葉を解読して冒険の手がかりを探すことができます。カメラのテキストスキャン機能は対象にカメラを向けるだけでテキストを認識しワンタップで抽出することができる機能です。またアプリ「Samsung Notes」にテキストを貼り付け、翻訳や要約まで瞬時に行うことが可能です。・かこって検索で「謎の暗号を解き明かせ!」かこって検索を活用してONE PIECEに登場するキャラクターの名前を調べ、その中から浮かび上がるヒントを探します。かこって検索は円を描くジェスチャーで、検索バーに文字を入れることなく画面上のあらゆるものを検索できる機能です。アプリの切り替えも不要で直感的かつシームレスな検索が可能で、かこって検索は静止画・動画・Webブラウザー・SNSなどのさまざまな場面で使えます。・「キミもWANTED!」オリジナル手配書をつくろう!手のひらをかざして撮影のシャッターを切れる「手のひらシャッター」機能を使用してONE PIECEのキャラクターになったかのような世界に1枚のオリジナル手配書を作成することができます。手のひらシャッターは腕を伸ばして自撮りをする時などシャッターをうまく押すのが難しい場面でもカメラに手のひらを向けるだけでかんたんにシャッターが切れる機能です。・巨大な海賊に遭遇!生成AI編集で「でっかくなって戦え!」撮影した写真を自由自在に編集できる「生成AI編集」機能を活用してONE PIECEに登場する巨大な敵キャラと戦うシーンを再現できます。生成AI編集は撮影後の画像を編集できる機能で、写真の角度を変えたときに不足した背景を自動生成したり、人物やオブジェクトのサイズ変更・位置修正などが自由自在に編集可能です。Galaxy AIで今までの写真をもっと素敵に編集できます。・レコーディングアシスト機能で、「電伝虫の音声を解読しよう!」録音機能を使って外国語のヒントを翻訳すると、謎を解読することができます。レコーディングアシストは録音した音声をテキストに変換・要約できる機能で、さらに翻訳することもできるため、言語の問題で会話が難しかった相手とも、簡単にコミュニケーションを取ることが可能です。・この島をつくったとある科学者が遺した「謎の⽯板を読み解こう!」石版に異国の⾔語で書かれた文章を「翻訳」して「要約」すると、この島にあるお宝と脱出の手がかりが記されています。ノートアシストは長い文章も内容を整理し分かりやすくまとめられる機能で、タイトルや表紙のデザインもAIがワンタップで生成してくれるため、一覧から開きたいジャンルのノートをすぐに見つけることもできます。

記事執筆:memn0ck

