世界では、総人口の2割に相当する約15億人が洪水による重大な被害のリスクにさらされており、洪水が世界経済にもたらす損害は年間約500億ドル(約7兆5000億円)にのぼると見積もられています。事前の予測が困難な洪水の発生を、最大7日前に早期警告することが可能なGoogleのAI研究が、学術雑誌・Natureに掲載されました。Global prediction of extreme floods in ungauged watersheds | Nature

気候変動により洪水が激化している一方、世界には流量計が設置されていない河川が数多く存在するため、特に発展途上国では水害の予測が非常に困難なのが現状です。以下は、流量計のデータ量を縦軸に、各国のGDPを横軸にしたグラフです。各国内で利用可能なデータとGDPの間に逆相関があること、つまり貧しい国では洪水の予測に使えるデータが少ないことがよくわかります。テクノロジーの力で自然災害を予測すべく、Google Researchのグレイ・ニアリング氏らの研究チームは、世界各国の流量計5680個が1980〜2023年の間に集積したデータを用いてAIモデルをトレーニングしました。こうして開発されたGoogleのAIは、洪水ナウキャストによる洪水の予測を0日前、つまり当日から平均5日前まで延ばし、最大で7日前まで予測することができます。以下は、従来の予測ソフトであるGlobal Flood Awareness System(GloFAS)による0日前の予測を青色で、GoogleのAIによる0〜7日前の予測をオレンジ色で示したものです。GoogleのAIは、5日前の予測をGloFASによる0日前の予測と遜色のない精度で行うことができたとのことです。このAIにより、Googleは4億6000万人が住む世界80カ国で洪水予測を発信することが可能になり、その予測情報をGoogle検索やGoogleマップ、Androidへの通知、Flood Hubなどを通じて提供しています。研究チームは論文に「世界的な洪水予測システムと早期警報システムにはまだ改善の余地がたくさんあります。従って、その改善を進めることは、タイムリーで実用的な洪水警報で生命および財産が救われる可能性のある世界中の人々の幸福にとって極めて重要です」と記しました。