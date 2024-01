英ロンドンで今月10日、歩道を歩いていた男性が突然殴られ、3人の男に襲われる瞬間を防犯カメラが捉えた。一緒にいた女性も必死に抵抗する中、このカップルの子どもが1人取り残された。その子は突然のことに困惑しながらも、両親を助けようとしたのか、乱闘に近づいていく様子が映っていた。幼い子どもが巻き込まれそうになる様子を捉えた映像が公開されると、多くの視聴者がショックを受けたようだ。英ニュースメディア『Metro』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】事件は今月10日午後5時過ぎ、英ロンドン南東部シドカップで発生した。当時の様子を捉えた防犯カメラの映像には、車が行き交い、店が並んだ比較的明るい通りが映っている。そして再生時間が1分を過ぎた頃、画面右奥の店からカップルとその子供とみられる幼児が出てきて、道路に停車していた車に向かって歩く様子が確認できる。ところが、まるでこのカップルが出てくるのを待っていたかのように、画面左端のベンチに座っていた2人の男が立ち上がった。黒いズボンに黒いパーカーを着た2人のうち1人が、脇目も振らずにまっすぐ男性へ近づき、強烈なパンチを顔面にお見舞いした。もう1人の男も襲いかかり、一緒にいた女性が助けようとするも振り払われてしまった。そして黒い服を着た男がもう1人増えており、合計3人の男が1人の男性を殴り続けている。女性は必死に男らを引きはがそうと洋服を引っ張ったりしているが、簡単に振り払われてしまい、相手にされなかった。注目したいのは、カップルと一緒にいた幼児だ。襲われた当初、何が起きたのか分からない様子で、幼児はその場に立ち尽くしていた。しかし、乱闘が道路のそばから歩道へ移動すると、幼児は目の前の出来事に困惑しながらもそちらへ駆け寄った。ヒートアップした乱闘のすぐそばまで近づいたが、幸いにも男らは幼児を襲う様子を見せなかった。幼児は巻き込まれてしまいそうな危なっかしい様子を見せており、これに気付いた通行人が幼児を遠ざけようとした。だが、幼児は両親を助けたい思いがあったのか、何度ももみ合いの中に入っていこうとする。通行人も危険を感じてあまり近づけず、様子を見守っていると、襲っていた男らは足早に去っていった。女性は幼児を抱き、歩き去った男たちに向かって何かを叫んでおり、騒ぎを聞きつけた人々が集まってきたところで動画は終わっている。今回の件で通報を受けたロンドン警視庁は、「シドカップのハーフウェイ・ストリートで喧嘩が起き、10代の女性が顔を殴られたと連絡を受けて警察官が現場に向かいました。逮捕者は出ておらず、捜査を続けています」とコメントを公表している。なお、強盗たちは男性のカバンを狙ったと報道されている。幼児が乱闘に巻き込まれそうになる恐ろしい映像が公開されると、「なんて可哀そうな子なの」「小さな子どもの目の前でこんなことが起こるなんて!」「この子を見ているだけで心が痛む」などといった声があがり、視聴者は幼い子どもが巻き込まれそうになったことにショックを受けていた。ちなみに2022年9月には、保安官に追い詰められた男が、1歳の我が子を盾にして抵抗する様子を捉えたボディカメラの画像が公開され、信じ難い行動に世間から批判の声が殺到していた。