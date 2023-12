メジャーリーグ・ドジャースへの移籍が決まった大谷翔平選手が日本時間12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新しました。

大谷選手は自身がエンゼルスのファンと触れあう姿を収めた動画をストーリーズに投稿。

動画には大谷選手がファンに向けてサインをする姿や、大谷選手に向けて応援のボードを掲げるファンの姿が収められていました。

また動画の最後は「Thank you fans for all of your support.(ファンの皆さん、応援ありがとうございました)」という言葉で締められています。

これにSNSでは「ファンへの愛があふれてる」、「インスタ見た途端大泣きしちゃった」などの声が上がっています。