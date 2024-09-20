韓国の公共放送KBSは今月14日までに、北朝鮮内部で作られた国民向けの防犯教育用映像を入手して公開した。それを見ると、経済難が深まる北朝鮮で、各種の犯罪が増加し、ヤクザ勢力までが台頭していることがわかる。映像にはたとえば、公衆浴場の看板がかけられた薄暗い建物が登場する。内部で行われているのは「賭けビリヤード」だ。北朝鮮で公衆浴場は、売買春の現場となっていることが以前から伝えられているが、秘密の賭場とし