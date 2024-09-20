大雨の中、上半身裸でドイツ車「BMW」を洗車する写真が、SNS上で衝撃を与えている。洗車する男性によると、「水道水より雨水の方がきれいになる」という。実は、知る人ぞ知る、洗車方法だった。【写真】大雨の中、上半身裸でBMWを洗車！？雨の日の洗車の方がボディに優しい？X名・だいごさん（＠daigoro_MI6）。関東在住で、車好きの大学4年生だ。近夏に「BMW435i」を購入し、「自分の車は自分で面倒を見たい」との思いで洗車して