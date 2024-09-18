益若つばさモデルの益若つばさが、9月17日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演。母親として、独特の子育て方法を語ったが、注目を集めてしまったのは“彼女自身”で……。益若は17歳のときに、ファッション雑誌『Popteen』（ポップティーン）の読者モデルとして注目され、その後カリスマモデルとして活躍。2023年には個人事務所を設立し、YouTuberとしても活躍している。芸能担当記者はこう