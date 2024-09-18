モデルとして起用されたとうあ（公式サイトより）若い女性に人気のファッションブランド「MARY QUANT」と「AZUL by MOUSSY」の初のコラボレーションアイテムが話題を呼んでいる。7月中旬に両ブランド同士のコラボと、チャンネル登録者数128万人の人気YouTuberとうあのモデル起用が明らかに。8月から発売が開始されると、購入者限定で先着で配布されるロゴハンドミラーが品切れとなり、オンラインサイトではコラボ商品はどれも