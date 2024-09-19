VANS(ヴァンズ)が、⼈気料理店「台⾵飯店」「⼤衆⾷堂スタンドそのだ」とコラボレーション。コラボレーションシューズやTシャツが、2024年9⽉20⽇(⾦)よりVANSストア各店ほかにて発売される。“VANS×人気料理店” 異色のコラボレーションシューズシューズは、料理店とのコラボレーションらしくコックシューズから着想を得た全2型がお目見え。⽔に濡れにくい撥⽔加⼯