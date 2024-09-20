2024年9月にiPhone 16シリーズが発表されましたが、購入意向のある人はどのくらいいるのでしょうか。株式会社フォネット（山梨県甲府市）が運営するモバイル全般のお得情報をまとめたサイト『モバイルナレッジ』による「iPhone 16の購入意向」に関する調査によると、iPhone 16シリーズの購入意向者は4割に満たないことがわかりました。では、iPhone 16シリーズを購入しない人の理由にはどのようなものがあるのでしょうか。【写真】