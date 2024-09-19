長年愛されてきた、藤子・F・不二雄による漫画『ドラえもん』。ドラえもんの道具は、空を飛べたり、行きたい場所を思い浮かべてドアを開けるとその場所に移動できたりと、夢がいっぱいです。そんなドラえもんの”ひみつ道具”。実は近年、科学技術が発展したことによって実現しているのです。例えば「ほんやくコンニャク」。食べると相手の言葉が日本語に聞こえ、自分の言葉は相手に分かる言語になって伝わる未来の翻訳機で