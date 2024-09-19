中国・深センで18日、登校中に男に刺された日本人学校の男子児童（10）が19日未明に亡くなりました。中国の日本人社会に動揺が広がっています。中国側は犯行の動機や背景についての言及を避けていて、日本政府は真相を究明し、日本側と情報を共有してほしいと求めています。■“最も開かれた都市”で衝撃広がる深セン日本人学校塚本昌夫校長「動物が好きで命を大切にするお子さん。動物が好きで大切に育てている。周りからもとて