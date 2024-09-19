健康保険証が12月2日に廃止され、マイナンバーカードに健康保険証の機能が搭載されたマイナ保険証に一本化される。だが、このマイナ保険証には健康保険証に記載されていた重要な情報が記載されていない。FPの黒田尚子さんは「それを知らないと支払う医療費の負担が大きく変わる」という――。デジタル庁 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」オフィシャルサイトより■12月2日に廃止される健康保険証にしか記載さ