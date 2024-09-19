キャサリン皇太子妃（42）が、がんの治療が終了したことを公表して以来、初めての王室公務に復帰した。王室行事を記録する「コート・サーキュラー」によると、皇太子妃は英ウィンザー城で、幼児期に関するプロジェクトの会議を主催したという。記録によると、皇太子妃が会議を開くのは、昨年12月以来、9か月ぶりのことだ。今後は公の場での公務への復帰が期待されており、今年中には2つのイベントに出席する予定だと報じられている