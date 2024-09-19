女優の佐々木希（36）が9月16日、公式YouTubeに秋田県の実家への帰省動画を投稿した。【もっと読む】佐々木希と渡部建は“不肖の夫婦”なのか…今度は妻が文春砲で夫の足を引っ張る脇の甘さタイトルは「お盆休みに秋田の実家に帰りました」。内容は佐々木が実家近くのラーメン屋に行く姿や母親と一緒にスーパーに買い物に行く様子など、一般人の帰省と何ら変わらないくつろいだ姿が収められている。そんな芸能人オーラがゼロ