全薬工業株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役 橋本弘一）は、20歳から59歳の男性435名を対象に男性のスキンケア事情に関する調査を実施し、その結果を発表した。この調査は、2024年6月14日から6月17日の期間にインターネットで行われ、男性たちのスキンケアに対する意識や実態が明らかになった。調査によると、男性の約6割（59.1%）がスキンケアに対して「とても関心がある」または「多少関心がある」と回答した。年代別に見