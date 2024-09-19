日本初上陸の「TMA」「世界を席巻しているK-POP」とはよく聞くメディアのフレーズだが、日本で開催されたある大規模なK-POPイベントの入りが悪く、観客席がガラガラだったという。これは9月7日と8日の両日、京セラドーム大阪で開催されたK-POPの授賞式音楽祭「2024 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）」での出来事。＊＊＊【写真をみる】まるで映画のワンシーン！ダニエルの美しすぎる“振り向きショット”などSNSではガラガラの