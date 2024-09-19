バイトの同僚が明かした「素顔」現在放送中の7月期ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）に続き、10月17日スタートの10月期ドラマ『わたしの宝物』（フジテレビ系）に主演することが発表された松本若菜。いまや飛ぶ鳥を落とす勢いだが、前編記事『「私、グラビア向きの体ではないので...」でも「サイン入りのプレミア写真集は８万円」...《今もっとも旬な女優》松本若菜さんの「昔の写真」が美しすぎた』でも紹介したように