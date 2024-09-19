“紀州のドン・ファン”の呼び名で知られ、メディア出演もしていた資産家、野崎幸助さん（享年77）が2018年5月に和歌山県田辺市にある自宅で死亡した事件。【写真】セーラー服姿の須藤被告。卒アルで見られた“清純”時代の姿ほか、ドン・ファン葬儀の日スマホを持って笑う姿も殺人罪に問われている元妻・須藤早貴被告（28）の裁判員裁判が9月12日から和歌山地裁（福島恵子裁判長）で開かれている。野崎さんの死因は急性覚醒剤中