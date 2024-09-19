2024秋冬「ananモテコスメ大賞」ニュース部門。日々、数多くのコスメがリリースされる中、注目のアイテムをピックアップ。ここでは「洗練バームリップ」を紹介します。洗練バームリップ今秋は、ケア＆カラーを同時に叶えるバームリップが大豊作。快適な塗り心地に加え、トーンアップタイプや、シュガースクラブ配合など、バリエーションも大充実！1、自分色になりすますカラートリック 賞【M・A・C】グロー プレイ テンダートーク