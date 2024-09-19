¿··¿¡ÖLBX MORIZO RR¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¼Á´¶¤äÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹ºÇ¾®SUV¡ÖLBX¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¡ÖLBX MORIZO RR¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢2024Ç¯8·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿LBX MORIZO RR¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëË­ÅÄ¾ÏÃË»á¡Ê°¦¾Î¡§¥â¥ê¥¾¥¦¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¥ì