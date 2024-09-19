名字由来net(リクスタ)は、9月19日の「苗字の日」にちなんで、「2024年全国名字ランキングトップ10000」を発表した。同ランキングは「名字由来net」Web、アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに実世帯が確認できる名字のみを集計。全国人数は四捨五入で算出し、全国人数の多い順にランキング化したもの。 2024年全国名字ランキングトップ10000「2024年全国名字ランキングトップ10000」の1位は「佐藤