Apple、iPhone向けに「iOS17.7」の提供を開始 一部の脆弱性が解消されるケータイ Watch

Apple、iPhone向けに「iOS17.7」の提供を開始 一部の脆弱性が解消される

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • Appleは、iPhone向けに「iOS 17.7」の提供を開始した
  • アプリがユーザーの機密データにアクセスできる脆弱性などが解消される
  • iPhone向けには、すでに最新ソフトウェアiOS 18」の提供が始まっている
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