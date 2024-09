パスワードに代わる認証技術として期待される「パスキー」は、これまでAndroidでのみGoogleパスワードマネージャーに保存可能でしたが、このたびWindows・macOS・Linuxでも保存ができるようになり、OSを越えた端末間での同期が可能になりました。sMore users can now save passkeys in Google Password Managerhttps://blog.google/technology/safety-security/google-password-manager-passkeys-update-september-2024/Manage pas