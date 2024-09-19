「10月から新ドラマも始まるのに、まだ関係を続けていたとは驚きですね……。7年前に『FLASH』でパンツを被るT氏の写真が掲載されたときも衝撃でしたが、昨年も『週刊文春』で“痴情のもつれ”が報じられていましたよね。還暦を目前にしても“盲目の恋”から抜け出せないのでしょうか」こう語るのは、ある芸能関係者。本誌取材で斉藤由貴（58）が’17年にW不倫が報じられた60代の医師・T氏との関係が続いていることが明らかになり