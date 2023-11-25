Â¹¶½Ì±¡¢Íû¹¯¿Î¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¾È¼Í¤«¡¡Ãæ¹ñ¥µ¥Ý¤Ë´Ú¹ñÅÜ¤ê¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÃæ¹ñÂåÉ½¤ÎÂÐÎ©¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Ã¥«¥±¤Ï£²£±Æü¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤Ç¤ÎÂÐÀï¡£´Ú¹ñ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç£³¡½£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ»æ¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÀï¤ÎÃæ¤ÇÃæ¹ñ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎË½µó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Î£Æ£×Â¹¶½Ì±¡Ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡á¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ë¤ä£Í£ÆÍû¹¯¿Î¡Ê¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡á¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë´é¤äÂÎ¤á¤¬¤±¤ÆÎÐ¿§¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢¹ñ²ÎÀÆ¾§»þ¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë³È»¶¡£´Ú¹ñÂ¦¤Ï¹Ô°Ù¤Î¿ô¡¹¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¹¤äÍû¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ÇÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¸³²¤Ë¤â¤á¤²¤º¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢°äº¨¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÍèÇ¯£¶·î¤Ë£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ÇÂÐÀï¡£¤½¤ÎÁ°¤Î£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê£´¡Á£µ·î¡Ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°Æ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅÃÏ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤À¤¬¡¢ÊóÉü¹Ô°Ù¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£