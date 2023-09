今月2日、米カリフォルニア州の宝石店で強盗事件が発生した。ショーケースを大胆に破壊して盗みを働く男に、宝石店のオーナーらは強盗を阻止するために立ち向かった。スタッフら3人掛かりで男にタックルしたり殴ったりして対抗する様子が防犯カメラに映っており、男はたまらず逃げ出し、最終的に商品は盗らずに去っていった。オーナーらは「懸命に働いているだけなのに、こんなの不公平だ」と嘆いたという。米ニュースメディア『FOX 11 Los Angeles』などが伝えている。

強盗事件が発生したのは今月2日午後2時12分、米カリフォルニア州エルモンテ市にある家族経営の宝石店「メサズ・ジュエリー(Meza’s Jewelry)」だ。店外の防犯カメラには、マスクをして全身黒い服を着た男が、ダンボールを手に道を歩く姿が映っている。男は店の外に座って店番をしていたアルトゥーロさん(Arturo、70)の前を通り過ぎる瞬間に、隠し持っていたクマ除けのスプレーを噴射した。

そして店内に入った男は、中にいたスタッフにもクマ除けスプレーを吹きかけ、持っていたハンマーでショーケースを粉々に破壊した。アルトゥーロさんは、ショーケースの中から商品を持ち出そうとする男の犯行を止めるために飛びつき、店内にいたアルトゥーロさんの兄弟や甥が続き、姪も加勢した。

男性が3人掛かりで男を捕まえようとしたが、犯人の男は大柄だったため難しかった。同店の共同経営者であるミゲルさん(Miguel)は男を棒で殴り、他の2人は素手で殴って男を押さえ込もうとしたが、男は逃げるために入り口へ向かった。スタッフの1人が逃がすまいと男の上着を掴んでいたが、男は上着を脱いで外へ逃げた。スタッフが店の外まで追いかけたが、最終的に男を捕まえることはできなかった。

家族の一員であるイスラエルさん(Israel)は「みんなが男を捕まえるのに奮闘しているのを見て、『家族を助けるために加勢しなければ』とだけ考えていました。私たちは昼夜問わず一生懸命に働いているのに、誰かが盗みを働くなんて良くないことだと思います」と嘆く。

幸いにも宝石を盗まれることはなかったが、ショーケースが破壊されるなどの被害を受け、アルトゥーロさんたちは軽傷を負った。

実はこの男、約3週間前に同宝石店を訪れており、ダイヤモンドのあるショーケースばかり見ていて、男の行動を不審に思ったスタッフらはその姿を写真に収めていた。その写真と強盗を働いた男の姿を見比べるとタトゥーなどが一致し、同一人物であることが分かった。

男は現在も捕まっておらず、警察が行方を追っている。

今回の事件が起きた前週には、同州パサデナ市の宝石店で50万ドル(約7300万円)相当の商品が盗まれる被害が発生していた。メサズ・ジュエリーの共同経営者の1人であるロッサーナさん(Rossana)は「いつあの男が戻ってくるか分からないので、とても怖い思いをしています。この辺りでビジネスをするのは、かなり危険になってきました」と心境を明かした。

なおテックインサイト編集部では、メサズ・ジュエリーのスタッフから直接話を聞くべく取材を申し込んでいるが、現時点で回答は得られていない。

ちなみに昨年8月には米カリフォルニア州で、80歳のコンビニオーナーが、強盗が来た直後にショットガンで撃退しており、監視カメラに映ったその勇姿に注目が集まっていた。

